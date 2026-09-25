Осередки пожежі в Пермі

У ніч на пʼятницю, 25 вересня, дрони атакували три області на території Росії. Під атаку потрапили Пєрмський НПЗ, Воронезький каучуковий завод та наукове підприємство в Ульяновську.

На поширених очевидцями фото і відео видно, що в Пермі, яка розташована за понад 1500 км від України, лунали вибухи та виникло кілька джерел загорянь. Зокрема, внаслідок атаки загорілася інфраструктура місцевого нафтопереробного заводу.

За даними Exilenova+, під удар потрапив «Лукойл-Пєрмьнєфтєоргсінтез», який є одним з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Осінтери повідомили, що під удар потрапила установка АВТ-5.

Зазначимо, потужність НПЗ становить понад 13 млн т нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, серед яких бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мастила.

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Зазначимо, що Пєрмський НПЗ вже не вперше потрапляє під атаку дронів. Так, дрони атакували завод у квітні та в серпні, на підприємстві зайнялисі пожежі.

Крім того, вибухи лунали на території Ульяновська, розташованого за майже 1000 км від українсько-російського кордону. На відео очевидців видно момент атаки на місто та видно пряме влучання по будівлі науково-виробничого підприємства «Завод Іскра».

Підприємство входить у склад концерну «Алмаз-Антей» та спеціалізується на виробництві компонентів для радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів звʼязку та спецтехника. Зокрема, НПП виготовляє транзисторні пари для виробництва керованих ракет Х-59М2/М2А на Ярославському радіозаводі.

Також вибухи лунали у російському Воронежі. Там помітили загоряння на території заводу «Воронєжсінтезкаучук». Завод виробляє термоеластопласти та синтетичні каучуки та належить концерну «Сібур-Холдінг». Підприємство випускає понад 40 видів продукції, зокрема яку використовують для російської армії.