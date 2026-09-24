Будівлю площею понад 1,5 тис. м² зведуть у центральній частині міста

У Вараші за гроші держбюджету збудують ветеранський простір. Там надаватимуть психологічну, юридичну та реабілітаційну допомогу, а також допомагатимуть ветеранам із соціальною адаптацією та працевлаштуванням. Про це в четвер, 24 вересня, повідомила Рівненська ОВА.

Проєкт реалізують на умовах співфінансування: 75,12 млн грн спрямовує держава, ще 50 млн грн – Вараська громада. Для нової будівлі площею понад 1,5 тис. м2 уже визначили місце у центральній частині міста, поруч із парком. Завершити будівництво планують упродовж року.

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Перед розробкою проєкту Вараська громада вивчала досвід інших міст, де вже працюють ветеранські простори.

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Будівлю зводитимуть за типовим проєктом повторного використання. У ній облаштують кабінети психологів, реабілітологів і кар’єрних консультантів, залу для зустрічей та заходів, кав’ярню, спортивну й тренажерну зали. Простір буде доступним для людей з інвалідністю. Центром зможуть користуватися ветерани та ветеранки, члени їхніх сімей, а також родини загиблих захисників.

«Держава розбудовує єдину мережу ветеранських просторів, щоб забезпечити якісні та стандартизовані послуги, незалежно від місця проживання ветерана. Один із таких просторів з’явиться у Вараші», – зазначила начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської ОВА Марина Корольова.

Вараська громада стала однією з трьох громад в Україні, де реалізують такі проєкти. У державному бюджеті на 2026 рік на розвиток мережі ветеранських просторів передбачили 1,1 млрд грн.