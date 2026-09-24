Безпілотник розбився за 40 км від кордону України

На території Румунію поблизу кордону з Буковиною вранці 24 вересня розбився безпілотник. Він впав на території селища Солка Сучавського повіту. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Водночас наразі немає інформації щодо того, яка країна запустила цей БпЛА.

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За даними відомства, безпілотник перебував в повітряному просторі Румунії приблизно 4 хв, після чого впав та розбився. На місці падіння працювали групи реагування Міністерства внутрішніх справ Румунії. Вони оточили територію та виявили БпЛА. Займання на місці падіння не зафіксували. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків немає.

Селище, поблизу якого впав шахед

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Також у Міноборони Румунії повідомили, що вранці 24 вересня система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль, що рухалася в межах території України, поблизу кордону з Румунією, на півночі повіту Ботошані. Через це у Румунії підняли два літаки F-16, аби спостерігати за ситуацією. Згодом повітряна ціль увійшла в національний повітряний простір з півночі повіту Ботошані.

Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення в повітах Ботошані та Сучава. О 06:26 розіслали повідомлення про тривогу в цих населених пунктах.

Також у ніч з 23 на 24 вересня групу повітряних цілей було виявлено на північ від села Кілія-Веке, на території України, поблизу кордону з Румунією. Для спостереження за ними також підняли літаки в повітря.