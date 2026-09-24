Затриманий працював майстром-електриком із ремонту БпЛА

На Харківщині Служба безпеки затримала військового, який готував ракетний удар по ремонтному батальйону, в якому сам служив. Про це повідомили в пресцентрі СБУ 24 вересня.

За даними слідства, чоловіка завербувала російська ФСБ ще до його мобілізації. Для цього російська спецслужба залучила його родичку з Росії.

Після мобілізації військовий служив майстром-електриком із ремонту безпілотних комплексів. Водночас він передавав росіянам дані про пункти дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів.

За даними слідства, військовослужбовець передав російському куратору координати свого ремонтного батальйону. Перед запланованим ударом він збирався залишити військову частину під приводом поїздки до шпиталю.

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Співробітники СБУ викрили військового і затримали його в службовому авто, коли він виїхав за межі об’єкта.

Паралельно військова контррозвідка Служби безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків у затриманого вилучили п’ять смартфонів, які він по черзі використовував для спілкування з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.