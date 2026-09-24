Одеські комунальники ліквідовують наслідки обстрілу 24 вересня

У ніч на 24 вересня російські війська атакували Одесу малогабаритними крилатими ракетами «Бандероль». Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок удару пошкоджені дах і частина верхнього поверху медичного закладу. Також вибиті вікна у десяти прилеглих житлових будинках та школі.

Місцеві телеграм-канали оприлюднили відео наслідків атаки на поліклініку в мікрорайоні Молдаванка.

Комунальні служби працювали на місці від ночі. Наразі вулицю розчистили, а у житлових будинках закрили вибиті вікна.

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Лисак додав, що на місці мешканцям надають консультації щодо отримання компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми «єВідновлення» та міської програми «Незламна Одеса».

Нагадаємо, уночі 24 вересня ворог завдав масованого ракетного удару по Києву. Відомо про двох загиблих та щонайменше вісьмох постраждалих в місті.