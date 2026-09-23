Богдан Львов отримав ще одну підозру

Національне антикорупційне бюро оголосило ще одну підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдану Львову. Його підозрюють у легалізації незаконно набутих активів на 26 млн грн. Про це у середу, 23 вересня, повідомили на сайті НАБУ. Правоохоронці традиційно не розголошують імʼя підозрюваного, однак за даними Центру протидії корупції, йдеться про Богдана Львова.

Правоохоронці встановили, що у 2021–2022 роках Богдан Львов став власником будинку із земельною ділянкою, двох квартир та чотирьох земельних ділянок. Загальну вартість активів оцінюють приблизно у 26 млн грн.

Щоб приховати незаконне походження грошей на придбання нерухомості та земельних ділянок, Богдан Львов залучив свою підлеглу, яка виконувала обовʼязки секретаря. Жінка зареєструвала активи Львова на свою матір.

НАБУ оголосило Богдану Львову та матері його підлеглої підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України), а підлеглій екссудді – у пособництві легалізації майна (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України). Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років увʼязнення.

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Нагадаємо, Богдана Львова також підозрюють у пособництві привласненню Віктором Медведчуком української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», який володіла Україна. Це завдало державному бюджету збитків у розмірі 1,4 млрд грн. У 2024 році Медведчуку також оголосили підозру. За версією слідства, він координував свої дії з російською владою.

Крім того, восени 2022 року проєкт «Схеми» зʼясував, що Богдан Львов з 1999 року має російське громадянство, а його дружина має у Москві квартиру. У жовтні 2022 року Богдана Львова звільнили з посади очільника Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. У листопаді 2022 року Богдан Львов подав апеляційну скаргу, оскаржуючи своє звільнення. У січні 2024 року суд ухвалив рішення про поновлення Львова на посаді. Водночас Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення Богдана Львова громадянства України, не пояснивши причин. У червні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Богдану Львову в поновленні на посаді та виплаті зарплати за час «вимушеного прогулу».

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20 жовтня 2025 року ВАКС зменшив заставу для Богдана Львова у 15 разів – з 302 млн грн до 20 млн грн. 29 жовтня за Львова внесли 20 млн грн застави. У вересні 2026 року ВАКС знову зменшив заставу для Львова – до 5 млн грн.