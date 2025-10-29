За Богдана Львова внесли 20 млн грн застави

За колишнього заступника голови Верховного Суду України Богдана Львова внесли 20 млн грн застави. Про це у середу, 29 жовтня, повідомило hromadske з посиланням на власні джерела.

У коментарі для hromadske речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис розповіла, що на рахунок ВАКС надійшло 20 млн грн, а джерело журналістів підтвердило, що гроші внесли саме за Богдана Львова.

20 жовтня ВАКС зменшив заставу для Богдана Львова у 15 разів – з 302 млн грн до 20 млн грн. Таке рішення суд ухвалив попри клопотання прокурора взяти Львова під варту, оскільки той не сплатив визначену раніше заставу. Того ж для Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що не погоджується з таким рішенням суду та планує оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

У чому підозрюють Богдана Львова

Богдану Львову інкримінують пособництво у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що перебував у власності України. Незаконне виведення трубопроводу з державної власності завдало Україні збитків на суму 1,4 млрд грн. Частина нафтопроводу опинилася у власності екснардепа Віктора Медведчука, якому у 2024 році також оголосили підозру. За версією слідства, Медведчук координував свої дії з російською владою.

Восени 2022 року журналісти проєкту «Схеми» з’ясували, що Богдан Львов з 1999 року має російське громадянство, а його дружина володіє квартирою у Москві. У жовтні 2022 року Богдана Львова звільнили з посади очільника Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

У листопаді 2022 року Львов подав апеляційну скаргу, щоб поновитися на посаді. В січні 2024 року суд ухвалив рішення про поновлення судді на посаді, а Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України Богдана Львова, не пояснивши причин.

У червні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Богдану Львову в поновленні на посаді та нарахуванні йому зарплати за час «вимушеного прогулу».