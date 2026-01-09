Реконструкція вигляду протестантської кірхи з архівного фото за допомогою ШІ

За австрійської влади на Галичину масово переїжджали німецькі колоністи, які створювали тут власні села. Вони плекали свою культуру і віру, будували свою архітектуру, а після радянської окупації повернулися на батьківщину. Однією з таких німецьких колоній на Львівщині була Унтервальден (дослівно «під лісом»). Нині цього села не існує, а в сусідніх Підгайчиках працює музейно-культурний центр, який береже мультикультурну спадщину регіону. Його засновник Станіслав Клосовський дослідив історію лютеранської кірхи, в якій молились німецькі колоністи, а в наш час її перебудували на православну церкву. За архівними фото він відтворив вигляд кірхи. Результатами краєзнавець поділився із ZAXID.NET.

Кірха в Унтервальдені, 1930-ті (фото з книги Heimat Galizien im bild)

Німецьку колонію Унтервальден на Перемишлянщині створили у 1784 році, її заселили вихідці із Північного Пфальцу. Протестантську парафію там офіційно створили у 1886 році, яку виокремили від львівської. До цього пастор приїжджав зі Львова лише двічі на рік. А поточні богослужіння, читання Святого Письма та молитви проводили місцеві вчителі. До складу парафії входили німецькі села Унтервальден, Добжаніца (Добцау), Ушковіце та новостворений Гайнрішдорф. Їх населяли переважно німецькі протестанти аугсбурзького та гельветського віросповідання.

Кірху в Унтервальдені збудували 1910 року при Подільській райхштрассе (Reichsstraße) у стилі стриманої неоготики, характерної для євангелістських храмів Галичини початку ХХ століття. Будівля цегляна, мала готичний зубчастий щипець, невисоку вежу дзвіниці та шпиль із хрестом. Всередині кірха була мало оздоблена, що притаманно протестантським храмам.

Протестантська кірха Унтервальдена (фото 1914 року)

Під час боїв Першої світової війни у 1914 році церкву, школу та багато приватних будинків Унтервальдена обстріляли й частково зруйнували. При відступі у 1915 році російські війська забрали зі села майже всіх чоловіків, серед них – пастора Франца Лаунгардта та вчителів. Дзвони з кірхи реквізували, а більшість парафіяльних архівів знищили.

Після війни храм частково відновили, зовні стіни покрили тиньком. На завершенні вежі встановили новий хрест, декорований стилізованим сонцем, а в його основі – позолочену сферу-колбу. Хрест колишньої кірхи нині перебуває у колекції музейно-культурного центру «На Унтервалю».

Хрест з кірхи в колекції музею (фото 2021 року Ірини Середи)

«За аналогіями з протестантською сакральною традицією Центральної Європи, у подібних колбах зазвичай закладали капсулу часу з документами громади або пам’ятними записами про відновлення храму. Ймовірно, така капсула існувала і в Унтервальдені, однак до нашого часу вона не збереглася», – розповідає Станіслав Клосовський.

У міжвоєнний час німецькі протестанти Галичини входили до Союзу церков аугсбурзького і гельветського віросповідання.

«Парафія в Унтервальдені залишалася осередком збереження німецької ідентичності через школу, мову богослужінь і релігійне виховання. Німецькі пастори й учителі наполягали на використанні німецької мови в освіті та молитві, що викликало напруження в умовах зростання національних політик міжвоєнної Польщі», – додає краєзнавець.

Спільнота німців Підгайчиків-Унтервальдену біля парафіяльного будинку, 1930-ті, з архіву Товариства галицьких німців

З 1939 року, після виселення з Галичини німецького населення, кірха втратила свою функцію. Будівлю використовували як склад зерна, мінеральних вод і добрив. Це призвело до значних втрат автентичних елементів інтер’єру та погіршення технічного стану споруди.

У 2000–2011 роках колишню кірху перебудували на церкву Введення в храм Пресвятої Богородиці ПЦУ. Стрільчасті неоготичні вікна замінили на аркові, з обох боків споруди зʼявилися прибудови, на даху – бані, увінчані маківками. Такі зміни докорінно змінили вигляд будівлі.

Перебудова храму відбулася у 2000-х (фото з приватної колекції Миколи Бурича)

«Унаслідок цих трансформацій храм набув п’ятикупольної композиції, характерної для сакральної архітектури східного обряду. Споруда повністю втратила автентичний вигляд протестантського храму початку ХХ століття, проте водночас повернула собі первісну функцію сакральної будівлі, знову ставши місцем богослужіння та духовного життя громади», – підсумував Станіслав Клосовський.

Православна церква у Підгайчиках (фото 2019 року Катерини Москалюк)

У 2018 році нащадки місцевих німців встановили на церкві меморіальну таблицю у памʼять про німецьку спільноту Унтервальдена та традиції добросусідства німців і українців Підгайчиків-Унтервальдена. Хрест зі шпиля кірхи, як і багато предметів побуту німецької громади, нині зберігаються у колекції музейно-культурного центру «На Унтервалю» у Підгайчиках. Він працює у будівлі колишньої німецької кооперативної спілки, яка існувала до 1939 року.

Усі фото ZAXID.NET надав Станіслав Клосовський