На думку Трампа, у США «найкращі дрони у світі»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не потребує допомоги України в захисті від іранських ударних БпЛА, попри те, що кілька країн Близького Сходу звернулися до Києва за такою підтримкою. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News в п’ятницю, 13 березня.

У ході розмови Трамп визнав, що російський лідер Владімір Путін «трохи допомагає Ірану» у війні проти Ізраїлю та США. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про можливу передачу Москвою Тегерану даних щодо розташування американських сил і техніки.

Ведучий також поцікавився у президента США, чи допомагає Україна Вашингтону в протидії безпілотникам. У відповідь Трамп сказав «ні».

«Ні, нам не потрібна допомога (України) у протидії дронам. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді у нас найкращі дрони у світі», – сказав Дональд Трамп.

Зазначимо, що заява американського президента суперечить словам президента Володимира Зеленського про те, що Київ погодився на прохання Вашингтона про допомогу в захисті американських військових баз у Йорданії від дронових атак Ірану. Раніше Зеленський заявив, що пишається тим, що американці звернулися за допомогою саме до України.

13 березня Зеленський повідомив, що понад 10 країн уже звернулися до Києва, аби українці поділилися своїм бойовим досвідом та технологіями протидії ударним дронам іранського виробництва. Він також підтвердив, що українських експертів вже відправили до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.