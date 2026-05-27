СБУ затримала його за місцем проживання

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі клірика УПЦ МП, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку та коригуванні ракетного удару по місту в березні 2024 року. Про це Служба безпеки повідомила у середу, 27 травня.

За даними слідства, ієрей одного з храмів Одеської єпархії був завербований російською воєнною розвідкою та передавав координати українських об’єктів. Йому інкримінують причетність до наведення подвійного ракетного удару по Одесі, який був здійснений балістичними ракетами «Іскандер-М». Перший удар, за даними СБУ, влучив у цивільну інфраструктуру, а другий – у ту ж локацію після прибуття екстрених служб.

За верією правоохоронців, після атаки підозрюваний передавав російській стороні інформацію про наслідки удару та зник з поля зору, щоб уникнути викриття.

«Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних цілей», – додають в СБУ.

Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили телефон, який використовувався для передачі розвідданих.

Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 травня Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у розпалюванні релігійної ворожнечі митрополита Макарівського Василя Фіялка, який у 2022 році закликав вірян «брати вила, граблі та палки» проти прихильників переходу до ПЦУ. За скоєне священнослужителю призначили два роки умовного терміну.