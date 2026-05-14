Василь Онофрей є депутатом Чернівецької облради

Правоохоронці провели обшук в будинку зятя митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара), депутата Чернівецької обласної ради Василя Онофрея. Слідчі дії відбувалися 12 травня. На них прибув сам Лонгин з помічниками і просив працівників СБУ та прокуратури зачекати, поки приїде адвокат зятя. У правоохоронних структурах неофіційно підтвердили ZAXID.NET, що в будинку депутата справді був обшук.

Про слідчі дії в будинку доньки скандального митрополита Банченського УПЦ МП Лонгина повідомив телеграм-канал «СПЖ». Пізніше, 13 травня, буковинець і активіст Митро Путильський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому видно, що митрополит Лонгин стоїть на ґанку будинку своєї доньки. Він спілкується з правоохоронцями в камуфляжі, на спині яких написано «СБУ».

Інший активіст з Чернівців Едвард Каланча у фейсбуці вказав, що правоохоронці прийшли саме до зятя Лонгина – Василя Онофрея, який є чинним депутатом Чернівецької обласної ради. За даними сайту облради, Василь Онофрей балотувався у 2020 році від вже забороненої партії ОПЗЖ, зараз є позафракційним депутатом. На думку Едварда Каланчі, обшуки у Василя Онофрея відбулися через його підтримку забороненої партії та відомого скандального підсанкційного політика Вадима Новинського. У соціальних мережах депутат постійно поширював дописи інформаційних ресурсів, які з 2024 року теж перебувають під санкціями. Також репостив Артема Дмитрука – проросійського депутата-втікача, який приєднався до «Клубу народного единства», учасником якого також є відомий російський пропагандист Олександр Дугін.

Митрополит УПЦ МП Лонгин біля будинку доньки, де відбувався обшук

У правоохоронних органах Буковини ZAXID.NET підтвердили інформацію про обшуки в будинку Василя Онофрея. Однак зазначили, що слідчі дії пов’язані з іншою кримінальною справою, до якої можуть бути причетні й інші посадовці з Чернівців та області. Поки що підозру Василю Онофрею не оголосили. Більше коментарів пообіцяли надати в п’ятницю, 15 травня.

Додамо, що Василь Онофрей пов’язаний з «ОПЗЖ» з 2019 року. Тоді він балотувався від «ОПЗЖ» до Верховної Ради, однак не пройшов. За даними «Чесно», у 2020 році він став депутатом Чернівецької обласної ради від цієї партії. Має вищу освіту, безпартійний, працює адвокатом у АО «Дутка і партнери».

Тесть Василя Онофрея – митрополит Лонгин (Михайло Жар) є архієреєм УПЦ МП з титулом митрополит Банченський, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. З 2008 року був намісником Вознесенського Банченського чоловічого монастиря до 25 вересня 2023 року, коли його звільнили рішенням Священного Синоду УПЦ.

У травні 2023 року працівники СБУ вручили підозру Лонгину за розпалювання релігійної ворожнечі. Зокрема, встановили, що митрополит неодноразово під час богослужінь називав ПЦУ «церквою антихриста».