Митрополита УПЦ (МП) Лонгина (Михайла Жара) 22 травня викликали на допит

Митрополит УПЦ МП Лонгин (Михайло Жар), настоятель Банченського чоловічого монастиря на Буковині, називав ПЦУ «церквою антихриста». Через розпалювання релігійної ворожнечі правоохоронці йому повідомили про підозру.

Працівники СБУ та поліції з'ясували, що митрополит УПЦ МП Лонгин неодноразово в грудні 2022 року під час проведення церковних літургій у своїх проповідях розповідав, що Православна церква України є «сатанинською». Також священнослужитель зневажливо висловлювався про ПЦУ і неодноразово називав її «церквою антихриста». Правоохоронці провели слідчі дії і передали зібрані матеріали на експертизу.

«Працівники СБУ ініціювали лінгвістичну експертизи висловлювань клірика. Дослідження підтвердили, що у проповідях є факти розпалювання релігійної ворожнечі. Своїми виступами митрополит ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні», – повідомили в Службі безпеки України в понеділок, 22 травня.

За матеріалами Служби безпеки фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що стосовно помічника настоятеля Банченського чоловічого монастиря прокурори Буковини скерували до суду обвинувальний акт. Священослужитель переправляв чоловіків призовного віку до Румунії. А одним із пунктів збору для них слугував монастир Московського патріархату. Ухилянтів збирали на території релігійного комплексу, який розташований у селі Банчени і є найближче до кордону з Румунією.

Додамо, що в кінці грудня український боксер Василь Ломаченко, відомий прихожанин УПЦ МП, опублікував на своїй Instagram-сторінці проповідь митрополита Лонгина, у якій він говорить, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви господньої та українського народу. Йшлося про обшуки силовиками в церквах УПЦ МП та монастирях, санкції проти частини священнослужителів УПЦ МП через допомогу росіянам у війні.