Чоловіку оголосили про підозру за виправдання російської агресії

Служба безпеки України викрила на Харківщині священнослужителя УПЦ МП, який під час окупації Ізюма допомагав російським окупантам та освячував їх. Під час окупації чоловік публічно оголосив про те, що його релігійна громада підпорядковується російській православній церкві, повідомили у четвер, 18 травня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, під час тимчасової окупації клірик ізюмської церкви УПЦ МП публічно підтримав росіян та закликав зробити те саме і місцевих мешканців. Крім того, священик зв'язувався з помічником російського патріарха Кіріла з проханням надіслати українцям в Ізюмі гуманітарну допомогу.

«Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма», – повідомили у прес-службі СБУ.

На пропагандистських каналах священик займався дискредитацією ЗСУ, героїзував окупантів та всіляко заперечував факти російської агресії. Клірик брав участь у пропагандистських репортажах у серпні 2022 року.

Священнослужителя УПЦ МП затримали співробітники СБУ на Харківщині. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі за свою діяльність. Наразі вирішується питання щодо обрання клірику УПЦ МП запобіжного заходу.