Служба безпеки України викрила чотирьох зрадників і колаборантів на деокупованих територіях на сході та півдні України. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Як розповіли у відомстві, у Херсоні викрито ще трьох поплічників росіян. Серед них – молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи «Північна виправна колонія № 90».

Після захоплення міста він приєднався до окупаційної адміністрації, де брав участь у проведенні масових репресій проти учасників руху опору. Чоловік охороняв російські катівні, до яких звозили незаконно затриманих українських патріотів.

Інші двоє колаборанток – добровільно погодились стати «операторами набору даних» у так званому «пенсійному фонді». Зловмисниці оформляли документи для нарахування соцвиплат у рублях. Наразі їх підозрюють у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

На Харківщині затримано мешканку Ізюма, яка під час окупації міста очолила створене агресором місцеве «управління праці і соціальної політики». На цій «посаді» вона намагалась схиляти людей до підтримки загарбників через видачу «гумдопомоги» і поширення пропагандистських газет.

Її дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).