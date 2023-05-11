Підприємці продавали інструменти для комплексів, які щодня обстрілюють Україну

Служба безпеки України на Полтавщині викрила двох підприємців, які постачали до Росії обладнання для виробництва зенітно-ракетних комплексів С-300. Інструменти підприємці постачали до Курського електроапаратного заводу та московського підприємства, яке виготовляє комплектувальні елементи для С-300, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 11 травня.



За даними правоохоронців, постачання інструментів для росіян налагодили керівник полтавського підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник-бізнесмен, який досі має компанію на території Росії. Чоловіки приховано переправляли продукцію для структур, які виготовляють ЗРК та їхні компоненти для російських окупантів. Продукцію надсилали до однієї з країн Південного Кавказу, аби не викликати підозр.



«Серед "замовників" товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту РФ. Також ділки контактували з московським підприємством "НПП Торий", яке виготовляє компоненти для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару», – повідомили у прес-службі СБУ.



Під час обшуків у компаніях фігурантів виявили документи, які засвідчують продаж інструментів до Росії, печатки російських компаній, які працювали з фігурантами, а також боєприпаси до автомата. Підприємцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм), а керівнику підприємства за зберігання боєприпасів – ще за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Чоловікам загрожує до п'яти років позбавлення волі зі штрафом та неможливістю обіймати посади до 15 років із конфіскацією майна.