Посадовця викрили під час отримання хабаря за необхідну для експортування документацію

Служба безпеки України викрила корупційну схему одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області. Чоловік систематично вимагав хабарі в експортерів українського зерна за сертифікацію відповідності продукції, повідомили у понеділок, 8 травня, у прес-службі СБУ.

Разом з поплічником-інспектором керівник Держпродспоживслужби шантажував експортерів, погрожуючи затягувати бюрократичні процедури щодо дозвільних документів. За свої «послуги» чоловіки вимагали 100 доларів за вантажівку з продукцією.

«За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума "данини" становила 100 доларів за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів. Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном», – повідомили у прес-службі СБУ.

Керівника служби затримали на гарячому під час передачі грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Наразі посадовцю обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Правоохоронці також планують оголосити підозру його спільнику.