Іноземець поширював дезінформацію в соцмережах та виступав на шоу російських пропагандистів

Служба безпеки України затримала чилійського блогера Гонзало Ліру, який активно підтримував дії російських окупантів на території України. Іноземець поширював проросійські наративи на платформах YouTube та Telegram, повідомили у п'ятницю, 5 травня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, Гонзало Ліра вже кілька років живе у Харкові, звідки й поширював антиукраїнські настрої. Чоловік намагався дискредитувати українських захисників та звинувачував ЗСУ в обстрілах Донецька, водночас героїзуючи воєнні злочини росіян.

«Він писав дописи та знімав відеоролики про те, що вторгнення Росії на територію України є "одним із найблискучіших вторгнень у сучасній історії", та додавав, що російські війська не обстрілюють мирне населення. Підозрюваний звинувачував українських військових у постійних обстрілах Донбасу з 2014 року», – повідомили у прес-службі СБУ.

На платформах YouTube та Telegram Гонзало Ліра викривляв інформацію про російсько-українську війну, де його дивилося майже 300 тис. підписників. Крім того, блогер давав коментарі російським пропагандистам як очевидець «українських злочинів».

«Іноземний блогер через відеозв’язок брав участь у програмах новин на російських телеканалах як очевидець, який перебуває в Україні та "бачить все на власні очі". Російські журналісти називали його "незалежним спостерігачем та мужньою людиною, яка показує правду, що відбувається на території України з першого дня спецоперації"», – зазначили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у блогера виявили техніку з доказами протизаконної діяльності. Гонзало Лірі повідомили про підозру за ч. 2 і 3 ст. 436-2 ККУ (створення та поширення матеріалів, в яких виправдовується агресія Росії). Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.