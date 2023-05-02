Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі за фінансування тероризму

Служба безпека України викрила злочинну схему з фінансування терористів так званої «ДНР», яку організували троє українців на Житомирщині. Група закуповувала гірниче обладнання з окупованої території Донеччини, плативши «податки» та «збори» бойовикам, повідомили у вівторок, 2 травня, у прес-службі СБУ.

Шахрайську схему організатори облаштували ще до початку повномасштабної війни. В результаті обшуків у Житомирській та Вінницькій областях правоохоронці викрили трьох учасників злочинної оборудки, які профінансували бойовиків на понад 50 млн грн. Серед них – директор та головний бухгалтер одного з житомирських приватних підприємств.

«Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію. Такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" і "зборів". Надалі ці гроші були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті», – повідомили у прес-службі СБУ.

Щоб обходити заборони та торгувати з підсанкційними фінансовими установами Росії, зловмисники створили мережу фіктивних комерційних компаній на Житомирщині та на території Росії. Слідчі ДБР повідомили фігурантам підозру за ч. 2 ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.