СБУ викрила групу, яка профінансувала терористів «ДНР» на 50 млн грн
Трьох організаторів фінансування агресорів затримали на Вінниччині, де вони створили мережу фіктивних підприємств для фінансування
Служба безпека України викрила злочинну схему з фінансування терористів так званої «ДНР», яку організували троє українців на Житомирщині. Група закуповувала гірниче обладнання з окупованої території Донеччини, плативши «податки» та «збори» бойовикам, повідомили у вівторок, 2 травня, у прес-службі СБУ.
Шахрайську схему організатори облаштували ще до початку повномасштабної війни. В результаті обшуків у Житомирській та Вінницькій областях правоохоронці викрили трьох учасників злочинної оборудки, які профінансували бойовиків на понад 50 млн грн. Серед них – директор та головний бухгалтер одного з житомирських приватних підприємств.
«Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію. Такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" і "зборів". Надалі ці гроші були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті», – повідомили у прес-службі СБУ.
Щоб обходити заборони та торгувати з підсанкційними фінансовими установами Росії, зловмисники створили мережу фіктивних комерційних компаній на Житомирщині та на території Росії. Слідчі ДБР повідомили фігурантам підозру за ч. 2 ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.