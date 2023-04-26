Зловмисниці добровільно пішли на співпрацю з окупантами

Служба безпеки викрила ще двох жінок, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення Півдня України. Про це повідомили у прес-центрі СБУ у середу, 26 квітня.

Як зазначається, серед затриманих – колишня очільниця одного з «відділів» створеного агресором «басейнового управління водних ресурсів Херсонської області».

«На цій «посаді» вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону. Для цього вона сформувала штат «відділу» і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови», – йдеться у повідомленні.

Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала «загубитись» серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками «обласного пенсійного фонду».

«Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок Москви щодо запровадження «рубльової зони» в регіоні», – зазначили в СБУ.

Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті. Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як «зарплату».

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині агентка російських спецслужб намагалась влаштуватися до місцевої адміністрації.