До оголошення вироку Олександр Косторний перебуватиме в СІЗО

Галицький районний суд Львова розглядає справу 72-річного колишнього КДБіста Олександра Косторного, якого звинувачують у коригуванні ракетного обстрілу Росії по Яворівському полігону. «Судовий репортер», посилаючись на матеріали справи, оприлюднив листування Косторного з російськими спецслужбами та опублікував перші його покази.

За версією слідства, 4 березня 2022 року 72-річний львів’янин Олександр Косторний надіслав у Telegram представникам РФ карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. На карті він позначив координти розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ. 13 березня Росія завдала ракетного удару по полігону, влучивши у казарми, в яких спали солдати. Внаслідок удару загинула 61 людина, 160 були поранено.

У суді Олександр Косторний свою провину не визнає та заявляє, що відправив схему мисливсько-рибальського господарства «Старичі», щоб показати другові, де збирає гриби. Його другом виявився Олександр Свистунов, який має російське громадянство, проживає в анексованому Криму і є одним із засновників партії «Русский блок» та Всеукраїнської громадської організації «Руський рух України». У 2017 році РНБО запровадила щодо нього санкції, заборонивши в’їзд в Україну.

На прохання Олександра Свистунова Олександр Косторний продублював повідомлення на електронну пошту, яка належить чинному працівнику ФСБ Росії Юрію Водолазькому.

Під час чергового розгляду справи в суді прокурор оприлюднив листування обвинуваченого, що підтверджує, що він давно вів у Львові проросійську діяльність. Зокрема, під час засідання суду показали листування Олександра Косторного з Віктором Барановським, який проживає в Криму.

«Я сейчас в основном в Крыму, скайпа здесь нет… Бандеры полностью обесточили полуостров, несмотря на предоплату. В срочном порядке тянут силовой кабель от нас через Ростовскую область», – писав Косторному у грудні 2014 року Барановський.

Він надав Косторному доступ до акаунту в «Однокласниках», зазначивши, що сторінку створила «своя людина». Він мав використати цю сторінку для знайомства з іншими «своїми людьми» в Криму.

Із листування відомо, що Косторний має давні приятельські стосунки з Барановським, оскільки ще у 2010 вони разом їздили на Кубань, а у 2015 році він їздив у Сімферополь, про що писав у листі дружині.

Доказом проросійської діяльності Олександра Косторного стала його участь у «з’їзді російських та антифашистських організацій Львівщини та західної України», який відбувався у Львові 20 червня 2015 року. У ньому брав участь Олександр Свистунов і представники ГО «Російського товариства імені Пушкіна». На з’їзді учасники затвердили так звану резолюцію про «загрозу українського неонацизму» майбутньому, а також «декларацію про захист прав російського народу».

В організації цього з’їзду Косторному допомагав Едуард Воронін, що представився львівським журналістом. Косторний пропонував йому за гроші писати пропагандистські проросійські статті. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Едуард Воронін вказаний керівником ГО «Львівська руська громада», що зареєстрована на вул. Бобанича (колишня вул. Короленка), за тією ж адресою, що й клишній Російський культурний центр.

«На конференцию нужно подготовить доклады и резолюции о запредельном уровне фашизации на Западной Украине. Основные линии: Нет фашизму! Украина многонациональная страна! Галичане как Европа должны использовать европейские стандарты по отношению к своим гражданам. Русскому языку – статус государственного. В резолюции отразить информацию о притеснении русского населения в Украине, наметить пути решения имеющихся проблем», – писав у листуванні з Вороніним Косторний.

У судовому засіданні він спершу не підтверджував своєї участі у з’їзді, однак прокурор показав фото з цієї події, на яких Олександр Косторний стоїть за трибуною, після чого обвинувачений погодитися, що на фото саме він. За його словами, він допомагав Російському культурному центру, як представник Міжнародного товариства прав людини, в захисті їх законних інтересів.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала львів’янина Олександра Костроного в червні 2022 року. На початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування, тепер справу розглядає суд. До оголошення вироку Олександ Косторний перебуватиме в СІЗО.