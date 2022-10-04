Львів’янин Олександр Косторний від червня перебуває в СІЗО

СБУ завершила розслідування щодо державної зради 72-річного львів’янина Олександра Косторного, який координував ракетні обстріли по Яворівському полігоні. Слідчі отримали докази його співпраці з російськими спецслужбами, яким львів’янин передавав позиції розміщення об’єктів ЗСУ, потім їх обстрілювали. Також він повідомляв ворогам про перебування іноземців та переселенців у Львові. Матеріали його справи скерували до суду. Львів’янину інкримінують державну зраду, за це передбачено до 15 років тюрми (ч. 1 ст. 111 КК України).

«Зрадник співпрацював з Росією ще з 2014 року, фактично з самого початку цієї війни. Завдання отримував з анексованого Криму, від підсанкційного представника організації «Російський рух України». Також у справі фігурує спадкоємиця КДБ – російська ФСБ. Її агент також координував дії львівського навідника», – повідомив 4 жовтня речник Генпрокуратури Борис Іванов.

Досудове розслідування здійснювало управління СБУ в Львівській області.

«Колишній працівник КДБ передавав ворожій стороні інформацію про місця розташування ЗСУ та їхнє озброєння. Згодом зібрані дані (точні локації з позначками на карті) він надсилав куратору через спеціально прихований чат в телеграм-каналі. Зловмисник коригував ракетні обстріли по Яворівському міжнародному військовому полігону», – додали в СБУ.

Також він повідомляв ворогам про перебування іноземців та переселенців у Львові. Додатково контррозвідники встановлюють факт ймовірної передачі інформації щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ у червні викрила і затримала львів’янина, який коригував ракетні удари по Яворівському полігону, внаслідок яких загинули десятки військових, зазнали поранень більше сотні. До цього часу він перебуває під вартою без права внесення застави. Історію зрадника читайте тут.