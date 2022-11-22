На судовому засіданні адвокат обвинуваченого безуспішно намагався відвести прокурора Андрія Никеруя (на фото ліворуч)

Галицький районний суд Львова залишив під вартою колишнього співробітника радянського КГБ Олександра Косторного, якого обвинувачують у коригуванні ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинули понад 60 людей. Прокурор клопотав про таку міру запобіжного заходу, оскільки є підозри, що Косторний може втекти в Росію. Про перебіг підготовчих засідань у цій резонансній справі інформує «Судовий репортер».

На попередньому засіданні адвокат обвинуваченого Ярослав Гандзюлевич намагався відвести прокурора Андрія Никеруя. На його думку, під час досудового розслідування прокурор порушив право обвинуваченого на захист, оскільки несвоєчасно надав відповідь на адвокатський запит щодо поїздки на Яворівський полігон, де захисник хотів подивитися місця ракетних ударів. Суддя ознайомився із клопотанням та відмовив стороні захисту у відводі прокурора.

71-річного Олександра Косторного підозрюють у коригуванні ударів по Яворівському полігону, де загинули понад 60 військових

При вирішенні питання запобіжного заходу прокурор Андрій Никеруй наголосив на необхідності тримати підозрюваного під вартою, бо він може втекти в Росію.

«Хочу наголосити на тому, що особливо тяжкий злочин в якому обвинувачується Косторний, та особлива зухвалість, яка була встановлена в його діях… Він може продовжити свою протиправну діяльність на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України. Маючи зв’язки, а також знайомих з числа громадян Російської Федерації, осіб з числа відповідних розвідувальних органів РФ – зможе покинути своє місце проживання і таким чином ухилитися від суду», – сказав прокурор під час засідання суду.

Захисник заперечив щодо клопотання, вказавши про необхідність домашнього арешту через стан здоров’я та вік Олександра Косторного.

«Ми розуміємо, що Косторний є людиною похилого віку, якому вже більше 70 років, то чому йому не можна обрати домашній арешт із застосування засобів електронного контролю. Це було би і гуманно, і повністю забезпечувало відповідну процесуальну поведінку», – заявив адвокат.

17 листопада Галицький райсуд Львова офіційно продовжив термін утримання 71-річного Олександра Косторного у СІЗО до 15 січня 2023 року, без можливості виходу під заставу.

Після засідання суду Олександр Косторний поспілкувався з журналістами та заявив, що начебто його обіцяли відправити в Росію.

«Від мене три рази вимагали, щоб я визнав себе полоненим і погодився з обвинуваченням. Тоді мене відправлять в Росію, де в мене немає рідних, близьких та колишніх колег. Мій вік не дозволяє мати колег, вони всі уже мертві. Це прокурорська брехня», – сказав Олександр Косторний журналістам.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ у червні затримала львів’янина Олександра Костроного, якого обвинувачують у коригуванні ракетних ударів по Яворівському полігону, внаслідок яких загинули понад 60 військових, ще 160 осіб були поранені.

На початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування, тепер справу розглядатиме суд.