13 березня росіяни випустили по Яворівському полігону 30 крилатих ракет, з яких вісім влучили у ціль

Контррозвідка СБУ викрила 71-річного львів’янина, співробітника агентурної мережі Росії, який корегував ракетні удари по Яворівському полігону на Львівщині.

У вівторок, 28 червня, в СБУ та прокуратурі Львівщини повідомили, що уродженець Львова, колишній працівник КДБ СРСР передавав росіянам інформацію про місця розташування ЗСУ та їх озброєння. Згодом зібрані дані про точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат в Telegram-каналі для нанесення ракетних ударів.

71-річного підозрюваного арештували без права внесення застави

У прокуратурі Львівщини уточнили ZAXID.NET, що корегував російські ракетні обстріли по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у березні цього року 71-річний львів’янин. За даними правоохоронців, унаслідок ракетної атаки тоді загинула 61 людина, ще 160 були поранені.

27 червня зраднику повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). У цей же день суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Відео Lviv.Media з судового засідання

Додатково контррозвідники СБУ встановлюють факт ймовірної передачі інформації щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.