У березні 2022 року 71-річний львів'янин Олександр Косторний став призвідцем загибелі понад 60 людей на Яворівському полігоні, більше сотні отримали важкі поранення. Судячи з його біографії, колишній майор радянського КГБ, проживши усе життя у Львові, весь цей час чекав на шанс помститися ненависним йому «бандерівцям» і «неонацистам».

У червні оперативники СБУ затримали Косторного за звинуваченням у держзраді, своєї провини він не визнає. Поки у цій справі слідство, ZAXID.NET вирішив розповісти історію життя Олександра Косторного.

Що відомо про справу Косторного?

71-річний Олександр Косторний десятки років в тому чи іншому значенні працював на інтереси Росії. Це зовсім не випадковий, схиблений на радянській ностальгії дідок, якого використали за кількасот доларів російські спецслужби. Насправді Олександр Косторний – це приклад того, як Росія десятками років готувала своїх агентів по всій Україні до майбутньої «спецоперації».

З матеріалів кримінальної справи, яка опинилася у розпорядженні ZAXID.NET, відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії він тісно співпрацював принаймні з двома росіянами. Його завданням було передати їм точну інформацію про розташування військових частин на Львівщині, зокрема у Яворівському районі. Так, 4 березня він надіслав росіянам у Telegram детальну карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де були детально зображені казарми, гуртожитки та інша інфраструктура. За даними слідства, на карті Косторний особисто позначив точки, у які слід завдати ударів.

Уже за десять днів після отримання цієї інформації росіяни завдали 14 березня ракетного удару по Яворівському полігону. Тоді, за офіційними даними, загинув 61 військовослужбовець, ще 160 були поранені. Цей удар став найбільшим за масштабом утрат на Львівщині.

Наслідки ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні 14 березня 2022 року

28 червня Служба безпеки України офіційно повідомила про затримання Олександра Косторного. Напередодні під час спілкування з журналістами у суді 27 червня з приводу обрання запобіжного заходу Косторний заперечив свою провину і заявив, що просто переписувався з грибниками. Щоправда, він не зміг пояснити, навіщо позначав на карті військові об'єкти, окремо позначаючи деякі з них – саме ті, по яких пізніше вдарили російські ракети. Відповідав на запитання преси Олександр Косторний виключно російською, ZAXID.NET переклав його слова українською.

«Мене оббрехали, сфальсифікували документи і звинувачують в смерті людей, до яких я жодного стосунку не маю. Я відправляв карту мисливських угідь, підписану головою товариства рибалок. Людина [якій надсилались дані] займається збором грибів», – заявив Косторний.

У кінці червня 2022 року Олександра Косторного затримали за державну зраду

В результаті львівський суддя Олег Юрків ухвалив на час слідства утримувати Косторного під вартою без права звільнення під заставу. Уже 7 липня адвокат Ярослав Гандзюлевич намагався пом’якшити запобіжний захід до домашнього арешту, апелюючи поважним віком свого клієнта і хворобою його дружини. Втім Львівський апеляційний суд відмовив йому у цьому клопотанні.

Хто такий Олександр Косторний?

У молодості Олександр Косторний працював у відділі зовнішнього спостереження у КГБ, відомо також, що він закінчив Вищу червонопрапорну школу КГБ у Москві.

Після виходу у відставку у 1990 році у званні майора Олександр Косторний зберіг свої проросійські погляди і у наступні десятиріччя активної їх пропагував. Разом з іншим львів’янином Олегом Лютіковим він досі очолює громадську організацію «Російське товариство імені О. Пушкіна». Ця організація з 90-х років провадила свою діяльність у Російському культурному центрі Львова. Але у 2017 році усіх любителів «руского міра» звідти остаточно виселили, після чого створили тут «Дім воїна», де відбуваються заходи за участі українських військових, а також збирають допомогу на фронт.

У 2015 році, коли на сході України вже тривала розпочата росіянами війна, Олександр Косторний брав участь в події, яка вже тоді мала би привернути увагу українських спецслужб. Йдеться про «з’їзд російських та антифашистських організацій Львівщини та західної України» у Львові. На цьому «з’їзді» Косторний виступав з окремою доповіддю.

«За словами Олександра Косторного, ніхто з уроків історії висновків так і не зробив. Пропаганда ідей неонацизму, звеличення Бандери та Шухевича може призвести до повторної трагедії, що сталася з українським народом наприкінці 40-х – на початку 50-х років минулого століття», – переказують у звіті (VPN) суть цієї доповіді. Вочевидь, натякаючи на «повторну трагедію», Косторний мав на увазі період повоєнних репресій проти мирного населення Західної України і знищення спецслужбами українського збройного підпілля.

Олександр Косторний – активний користувач російською соцмережі «Мой мир». Ця соцмережа працює таким чином, що усі вподобані дописи користувачів з’являються на їхній особистій сторінці, тому прослідкувати вподобання учасників дуже легко. Так, наприклад, на сторінці Косторного видно, що у 2014 році він ввподобав допис про результати псевдореферендуму в Криму, в результаті яких був анексований півострів. Загалом судячи зі сторінки Косторного, він сильно ностальгує за Радянським Союзом і любить Росію: він регулярно вподобував дописи з краєвидами РФ, різноманітні картинки з забороненою радянською символікою. А у березні 2022 року, коли в Україні тривала повномасштабна війна, Косторний вподобував дописи з російською пропагандою та дискредитацією української армії.

Скріншоти з сторінки Олександра Косторного у соцмережі «Мой мир»

Судячи з даних YouControl, з 90-х років Олександр Косторний також керує ГО «Регіональне представництво асоціації детективних служб України ARSS- товариство «Відсіч». Ця громадська організація зареєстрована у Львові у 1994 році. Чим саме займається, точно невідомо. У деяких документах вказано, що соціальним захистом, в інших – монтажем труб. Ця компанія має декілька дочірніх фірм, у тому числі «Рекламне агентство товариства Відсіч».

На сайті «Чесно» вказано, що у 2002 році Олександр Косторний безуспішно балотувався у Верховну Раду від «Комуністичної партії України». У 2006 році він намагався стати депутатом Львівської міськради від партії «Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція», а у 2010 році безуспішно балотувався туди ж від «Прогресивної соціалістичної партії України» Наталії Вітренко.

Олександр Косторний з дружиною (фото 2009 року)

Олександр Косторний був також членом Міжнародного товариства прав людини в Україні. У 2009 році Олександр Косторний разом з дружиною Наталією був координатором моніторингових груп у проекті цієї організації, який мав назву «Проблеми створення системи національних превентивних механізмів попередження катувань. Роль громадського моніторингу». Наталія Косторна, до речі, працює вчителькою російської мови та літератури у львівському ліцеї №52 ім. М.Лобачевського.

У 2020 році львівське ОСББ «Конотопське» стягнуло з нього майже 10 000 грн боргів за комуналку. У керівництві ОСББ нам уточнили, що сам Косторний у квартирі на вул. Конотопській ніколи не жив, хоч і є її власником.

Адвокат Олександра Косторного – Ярослав Гандзюлевич, який раніше захищав колишню львівську журналістку Олену Бойко, засуджену за сепаратизм – відмовився коментувати ZAXID.NET справу свого клієнта, поки триває слідство.

Наразі Косторний сидить у СІЗО і чекає на вирок – йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.