Жінку затримали до того, як вона отримала посаду в органі самоврядування

Служба безпеки України затримала на Черкащині жінку, яку завербували працівники російської ФСБ. Вона намагалась влаштуватися на роботу до однієї з місцевих адміністрацій, щоб збирати дані про діяльність, базування та переміщення ЗСУ на території регіону, повідомили у понеділок, 24 квітня, у прес-службі СБУ.

Жінку завербували російські спецслужби на початку 2023 року. Вона збирала інформацію про пересування техніки та особового складу ЗСУ на Черкащині та поширювала фейки щодо війни в Україні в російській соцмережі «Вконтакте».

«Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності "всередині" установи. У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці завчасно викрили та затримали зловмисницю. За даними СБУ, російські спецслужби спілкувались із жінкою дистанційно, пообіцявши за виконану підривну діяльність гроші. Співробітники служби безпеки вилучили в зрадниці телефон, який вона використовувала для контактів з працівником ФСБ та іншу техніку.

«У ході проведення слідчих дій у жінки виявлено відео "групи Вагнера" із вбитими військовослужбовцями ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці жінки зі спецслужбою РФ, списки пропагандистських ютуб-каналів та ще низку доказів її протиправної діяльності на користь держави-агресора», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Жінку наразі тримають під вартою. Їй оголосили підозри за ч. 2 ст. 111 (держзрада в умовах воєнного стану) і ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України). Зрадниці може загрожувати довічне ув'язнення.