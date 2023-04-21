У березні минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в одному із сіл області

Служба безпеки України затримала двох зрадників з ДСНС, які допомагали російським окупаційним військам під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року.

Як повідомили у прес-службі СБУ, зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Зокрема, 22 березня 2022 року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в с. Іванків. Було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар.

Фігуранти «зливали» загарбникам персональні дані учасників руху опору, колишніх бійців АТО.



«Саме за їх «наводкою» рашисти вдерлися до помешкань і викрали 3 місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу», – йдеться у повідомленні.

Зрадники отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності.



«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», – зазначили в СБУ.