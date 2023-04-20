Крім тюремного вироку, жінці також заборонили обіймати посади в органах влади упродовж 14 років

Суд засудив жительку селища Шевченкове Харківської області, яка працювала в окупаційній адміністрації, до дев’яти років ув’язнення, повідомив Офіс генерального прокурора.

Як йдеться в повідомленні, прокурори в суді довели, що у червні 2022 року жінка добровільно обійняла псевдопосаду «помічника начальника управління (сільського) Шевченківського територіального управління» у так званій «ТЦА Куп’янського району Харківської області». Фактично її поставили «старостою» села Старовірівка.

На псевдопосаді жінка координувала роботу між структурними підрозділами окупаційної адміністрації, опрацьовувала інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо розв'язання питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру. Також вона узгоджувала з російськими військовими пересування людей окупованими територіями Куп’янського району.

Після деокупації селища Шевченкове правоохоронці затримали колаборантку. Суд визнав її винною в колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна на користь держави та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років.

Засуджена жінка (фото Офісу генпрокурора)

В Офісі генпрокурора додали, що під час судового розгляду жінка свою вину не визнала. Вона ще може оскаржити вирок суду в апеляції.

ЗСУ звільнили від росіян більшу частину території Харківщини на початку вересня 2022 року.