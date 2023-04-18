СБУ затримала доньку колаборанта Юрія Турульова, яка впроваджувала в Чорнобаївській громаді російську освіту

Працівники СБУ затримали на Вінниччині доньку колишнього голови окупаційної адміністрації Чорнобаївки Херсонської області Юрія Турульова. Ім’я 30-річної затриманої колаборантки СБУ не вказала, але навела факти її колабораціонізму.

Про затримання колаборантки СБУ повідомила у вівторок, 18 квітня. За інформацією правоохоронців, після захоплення селища вона однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

«За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею «відділу», де вона займалася запровадженням освітніх «стандартів» РФ на території захопленої громади. Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини», – сказано в повідомленні.

Зокрема, в ньому зазначається, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою «Ми разом з Росією».На ньому учасники схвалили так звану «декларацію розвитку регіону», яка фактично була планом інтеграції півдня України в російську економіку.

Як додали в СБУ, після визволення правобережної частини Херсонської області колаборантка переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру в пособництві окупаційній адміністрації держави-агресора.Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Жінці загрожує до 12 років ув’язнення.

Чорнобаївку звільнили від росіян у листопаді 2022 року.