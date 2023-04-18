Залізничний районний суд Львова на півроку арештував 57-річного львів’янина Євгена Желізка, який виправдовував вторгнення Росії в Україну та закликав завдати ракетного удару по території Польщі.

Як вказано в матеріалах справи, Євген Желізко народився у Львові, хоча сам вважає себе росіянином і уродженцем СРСР. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час телефонних розмов із сусідом виправдовував війну та закликав РФ запустити ракету на територію Польщі.

Зокрема, він заперечував оголошення Росією повномасштабної війни, а наполягав, що РФ проводить в Україні «демілітаризацію» та «денацифікацію», вважав, що Україна сама обстрілює свою цивільну інфраструктуру.

«...Буча – это такой же фейк, как и все твои остальные эти... Я, например, не понимаю, почему нельзя было пару ракет запустить в Жешув, да, в польский и там накрыть С-300, а не ждать её, пока она приедет в Днепропетровск и в Днепропетровске её бахнуть. Я бы в Жешуве бахнул», – говорив він у телефонній розмові.

У суді Євген Желізко свою провину не визнав, однак підтвердив свої висловлювання. За його словами, він «випадково став громадянином України, адже його країна [СРСР] – розвалилась». На його думку, України не існує і ніколи не існувало. Він також заявив, що Росію на війну «спровокував Захід». Під час обшуків правоохоронці виявили в телефоні Євгена Желізка низку проросійських Telegram-каналів

Натомість його сусід, із яким Євген Желізко говорив телефоном, у суді повідомив, що товариш має антиукраїнські погляди ще з 2014 року. Однак після початку повномасштабної війни сам він ступив до територіальної оборони й співпрацював із Службою безпеки щодо ймовірних колаборантів. Упродовж квітня він записав кілька телефонних розмов із сусідом та передав їх СБУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного районного суду Олеся Постигач визнала Євгена Желізка винним у виправдовуванні війни та запереченні російської агресії та призначила півроку арешту. Крім цього, він має сплатити 10,4 тис. грн витрат на експертизи. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.