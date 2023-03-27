Підозрювана переїхала до Львова з метою збору даних для окупантів

У Львові затримали ворожу інформаторку. 33-річна жінка збирала і поширювала дані про місцеперебування підрозділів ЗСУ. Про це у понеділок, 27 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана переїхала до Львова з Нікополя з метою збору даних для окупантів. Через месенджер вона передавала їм точну інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

«Жінка робила скріншоти карти міста в програмі Google Maps, на яких обводила маркером територію, де розташовувались підрозділи», – повідомляють деталі у Львівській обласній прокуратурі.

Затриманій вже повідомили про підозру за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Наразі жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.