Чоловік проведе у в'язниці 5 років і 6 місяців

Мешканець Львова у забороненій соцмережі «Однокласники» підтримував російських окупантів та виправдовував їхні злочини. За це він отримав 5 років 6 місяців в'язниці з конфіскацією всього майна. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у понеділок, 10 квітня, зазначили, що львів'янин почав публічно підтримувати Росію після початку повномасштабного вторгнення.

Чоловік закликав припинити існування України та утворити нову державу – «Федеративну Республіку Україна». «За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України, умисних діях спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників», – розповіли у прес-службі прокуратури.

Один із дописів ув'язненого у соцмережах

За інформацією СБУ, ув'язненому 59 років. Чоловік у своїх публікаціях принижував українців – мешканців західних областей, жителів сільської місцевості. Крім цього, публікував зневажливі дописи про євреїв.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2023 року у Львові затримали 33-річну ворожу інформаторку, яка передавала росіянам дані про місцеперебування підрозділів ЗСУ. Вона виявилася рідною сестрою ще одного зрадника, якого вже затримала Служба безпеки України.