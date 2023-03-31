Засуджених взяли в полон разом з російськими окупантами

У Львові суд визнав чотирьох мешканців Луганщини винними у державній зраді та тероризмі. Вирок передбачає 13 років в'язниці з конфіскацією всього майна. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 31 березня, зазначили, що ув'язнені добровільно працювали з росіянами.

Зрадників взяли в полон під час бойових дій у вересні 2022 року у складі збройних сил Росії. «Прокурори довели, що засуджені мешканці Луганщини у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої "ЛНР". Після початку збройної агресії вони виконували бойові завдання на території Харківської області», – розповіли у прес-службі прокуратури.

Зазначимо, що загалом до Львова передали 19 полонених бойовиків, які з території Луганщини у вересні 2022 року намагалися потрапити на підконтрольну Україні територію і прикривали втечу російських військових з Харківщини. До вироку суду зрадники перебували у таборах для військовополонених.

Раніше, у лютому 2023 року, суд виріс вирок для 13 бойовиків. Кожен з них отримав по 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. У прокуратурі зазначили, що четверо із засуджених вже відбували покарання за вчинення тяжких злочинів.