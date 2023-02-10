У Львові до тюремного ув'язнення засудили 13 учасників так званої «народної міліції ЛНР», які воювали на боці окупантів. Їх судили за державну зраду та участь у терористичній організації. Злочинці отримали по 13 років тюрми. Зараз ув'язненні ще перебувають у таборі для військовополонених, однак незабаром їх переведуть у в'язниці, уточнили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури у п'ятницю, 10 лютого.

За даними СБУ, засуджені бойовики за власним бажанням вступили у лави «народної міліції ЛНР», а потім увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ та брали активну участь у бойових діях на східному фронті. У суді було доведено, що зрадники прикривали втечу російських військових з Харківщини.

«Поплічниками агресора є мешканцями Луганщини, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам "народної міліції ЛНР" напередодні повномасштабного вторгнення. Таким чином вони "відгукнулися" на заклики терориста Пасічника щодо проведення так званої "загальної мобілізації" на тимчасово захопленій території регіону», – розповіли у Службі безпеки України.

Серед 13 засуджених – четверо колишні в’язні, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів, суд визнав злочинців винними у державній зраді, участі у терористичній організації та участі у збройних формуваннях. Усім призначено по 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.