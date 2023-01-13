У Львові судитимуть 19 учасників так званої «ЛНР», які воювали на боці окупантів. Злочинці вже затримані та перебувають у таборах для військовополонених, уточнили ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини у п'ятницю, 13 січня.

Прокурори вже скерували справу до суду щодо 19 громадян України, яких підозрюють у державній зраді та участі у терористичній організації. Підозрюваних затримали у вересні, коли вони намагалися перебратися на підконтрольну Україні територію.

«Мешканці Луганщини у лютому минулого року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ, добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої «ЛНР». Після початку збройної агресії, обвинувачені виконували бойові завдання на території Харківської області», – повідомили​ у прокуратурі.

Затримані бойовики утримуються в таборах для військовополонених. Бойовикам загрожує до 15 років ув'язнення.