Затриманий перебував на прямому зв’язку зі співробітниками російських спецслужб

На Київщині затримали екс-помічника «міністра МВС ЛНР», який захоплював будівлю луганського управління СБУ у 2014 році. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Колишній ватажок бойовиків з позивним «Сотий» після подій 2014 року переховувався у тимчасово окупованих регіонах України, а остаточно «залягти на дно» вирішив на Київщині, де його викрили.

Затриманий входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.

Саме за їхньої «протекції» його призначили «помічником міністра МВС ЛНР» і командиром штурмового підрозділу «спеціального загону швидкого реагування» (більш відомого як «філіал» російського СОБР).

Перебуваючи на «посадах», він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Із ними він регулярно зустрічався на території тимчасово окупованого Криму, а 2014 року він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ.

Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Затриманий також створив мережу інформаторів, які «здавали» йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

Про одержані відомості доповідав російським кураторам та іншим ватажкам бойовиків, серед яких був «глава парламенту ЛНР» Алєксєй Карякін,«міністр МВС ЛНР» Ігорь Корнет,«комендант» захопленого Луганська Сєргєй Грачов з позивним «Грач».

Він також передавав ворогові закриті дані щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сіверськодонецька, Лисичанська та Сватового.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.