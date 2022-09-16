Вибух стався в кабінеті Сергія Горенка, він загинув, пізніше померла і його заступниця

У п’ятницю, 16 вересня, в «генеральній прокуратурі» окупованої Луганщини стався вибух, унаслідок якого загинув її керівник Сергій Горенко і його заступниця Катерина Стегленко. Судячи з усього, йдеться про внутрішню диверсію, а не ракетний удар з боку ЗСУ.

Як повідомили «Новини Донбасу» з посиланням на місцеві та російські Telegram-канали, вибух стався у центрі міста, у будівлі «генеральної прокуратури». Судячи з візуальних ушкоджень, вибух стався в районі кабінету «генпрокурора» Сергія Горенка. Згодом стало відомо, що він загинув.

«Епіцентр вибуху знаходився прямо у кабінеті Сергія Горенка. Також поранено його заступницю Катерину Стегленко. На місці працюють оперативні служби», – йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу 112.

Пізніше стало відомо, що Стегленко також загинула.

Загибель двох очільників «генпрокуратури» сепаратистської ЛНР підтвердили й інші «правоохоронні структури» загарбників.

Сергій Горенко почав співпрацювати з окупантами у 2014 році – виконував обов'язки «першого заступника генпрокурора». Після повномасштабного вторгнення рф активно підтримував збройну агресію, проводив так звані брифінги та нагородження колаборантів.

Нагадаємо, також 16 вересня окупаційну адміністрацію Херсонщини атакували ракетами, внаслідок чого поранення отримала одна з колаборанток, а її водій загинув.