США призупиняють видачу віз десяткам країн для оновлення процедур

З 21 січня США призупиняють всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн. Серед країн, яким призупинили видачу віз, є Росія, Іран, Сомалі та Нігерія, повідомив у середу, 14 січня, телеканал Fox News із посиланням на службову записку Державного департаменту США.

У службовій записці консульським працівникам наказують відмовляти у видачі віз громадянам 75 країн відповідно до чинного законодавства. Видачу віз призупиняють на період, поки Держдеп переглядає процедури перевірки. Скільки саме це триватиме, не уточнюється.

Серед країн, яким призупинили видачу віз, є Росія, Афганістан, Сомалі, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Процес видачі віз призупиниться з 21 січня.

Телеканал нагадав, що у листопаді 2025 року Держдеп США надіслав доручення консульським працівникам запровадити нові масштабні правила перевірки відповідно до положення про «публічне зобов’язання» імміграційного закону. Відповідно до нього, працівники консульських установ мають відмовляти у візах заявникам, які, на їхню думку, покладатимуться на державні виплати. Отримання візи можуть скасувати заявникам похилого віку, людям з надмірною вагою чи тим, хто раніше отримував державну допомогу чи мав право на перебування у стаціонарних закладах.