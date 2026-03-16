Пошуківці збирають тіла як українських захисників, так і загарбників

На війні з Росією тисячі українських військових вважаються зниклими безвісти. Серед них – ті, хто потрапив у полон. І ті, хто загинули, але їхні тіла залишилися на полі бою, під завалами, у згорілій техніці чи під водою. Повернути полеглих додому – це робота, про яку рідко говорять, але саме вона дозволяє воїну повернутися на Батьківщину, а близьким віддати належну шану.

До повномасштабного вторгнення Андрій Чернявський був інженером з автоматизації та захоплювався історією. З 2010 року шукав загиблих часів Другої світової – радянських і німецьких солдатів. Каже, тоді не міг уявити, що таке хобі стане його серйозною професією: «Це ненормально, що я зараз шукаю хлопців і дівчат, які мали б жити. Я думав, що все закінчилося у XX столітті».

Сьогодні він – офіцер відділу пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ.

Як починаються пошуки

Андрій Чернявський розповідає, що інформація про зниклих безвісти надходить постійно. Військові частини передають якнайточніші геолокації ймовірного місця зникнення бійців.

«Ми спершу наносимо ці місця на карту. Далі аналізуємо безпекову ситуацію – чи можемо ми туди зайти. Якщо ведуться активні бойові дії, це неможливо», – пояснює Андрій.

Пошукова команда працює невеликими групами – якщо це «під нулем», то дві-три людини максимум. Якщо масштабні пошуки – може бути 10-15 фахівців. Чим складніша операція, тим більше ресурсів. Саме обставини зникнення мають вирішальне значення. Чи був боєць у техніці, яка згоріла? Чи під завалами після ракетного удару? Чи впав у воду? Чи, можливо, зник у лісосмузі під час бою? Від цього залежить усе: кількість людей у пошуковій групі, необхідна техніка, залучення ДСНС, кінологів, водолазів.

За словами Андрія Чернявського, кожен випадок потребує окремого алгоритму дій. Іноді це коротка локальна робота, а іноді – це велика операція зі залученням різних служб. Офіцер розповідає, що одним із складних випадків був пошук пікапа, який затонув з українськими захисниками:

«Розвідувальна група їхала на бойове завдання через міст, а коли хлопці поверталися назад – міст був підірваний, і вони з усього маху вилетіли у воду. Ті, що були в кузові – повипадали, а четверо людей залишились заблоковані всередині пікапа. Пікап перевернувся на дах – шансів вибратися з води у них не було. На другому березі були вже були окупанти – ми не могли проводити пошуки одразу. Два роки пікап там і пробув. Коли безпекова ситуація дозволила, то ми залучили водолазів ДСНС, які три дні шукали під водою машину. Далі ми використовували крани та різну техніку, яка допомагала нам витягувати авто».

Операція з витягнення пікапа. Фото Цивільно-військового співробітництва

«Коли ми розуміємо, кого їдемо шукати, кожна дрібниця має значення»

Пошукова група має доступ до спеціальної бази, у якій родичі зниклих безвісти зазначають особливі прикмети та речі, що могли бути при бійцях. Під час роботи ця інформація стає важливим орієнтиром.

Якщо знаходять річ, що збігається з описом у базі, це обов’язково фіксують у документації. На табличці, прикріпленій до мішка з рештками, можуть зазначити ймовірне ім’я, кому належала знайдена річ. Такий підхід дозволяє звузити коло і значно пришвидшити процес ідентифікації. Проте пошуківець наголошує: без експертизи ДНК нічого стверджувати неможливо.

Як приклад, офіцер наводить історію з вищезгаданим пікапом. Військова частина надала схему розміщення бійців у машині – хто і де сидів під час виїзду. Тож, вирушаючи на пошуки, Андрій Чернявський уже знав орієнтовну кількість загиблих і їхні прізвища.

«Коли ми розуміємо, кого їдемо шукати, то кожна дрібниця відіграє роль: навіть який був хрестик та якої форми, можливо є фото обручки, іконки, яка була в одязі або якийсь камуфляж був цікавий – треба знати все до деталей», – розповідає Андрій Чернявський і додає, що при одному бійцю знайшли навіть іменний ніж – і саме це пришвидшило ідентифікацію.

«Може дико звучить, але я відчуваю радість, коли експертиза підтверджує, що ми знайшли того, кого шукали. Це означає, що боєць повернеться додому з почестями», – каже пошуківець.

«З мертвими вже не воюють»

Пошукова група також збирає тіла і рештки російських військових. «Ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права і повинні забирати всіх. Тим більше, коли ми забираємо російських військових, то розуміємо, що це важливо для обміну: один росіянин – це, умовно, один наш боєць», – розповідає Андрій Чернявський.

За його словами, жодного окремого підходу до ексгумації тіла ворога не існує. Якщо виявляють рештки російського військового, їх так само фіксують: фотографують місце, документують положення тіла, описують знайдені речі, збирають документи, жетони та особисті речі – усе вноситься до протоколів.

Офіцер розповідає, що при ексгумації тіл ворогів не відчуває жодних емоцій: «Які б вони не були, але з мертвими вже не воюють. Ми їх збираємо для того, щоб повернути наших хлопців і щоб вони не гнили на нашій землі. Хай вони забираються геть. Хоч щось корисне виконають вкінці свого шляху, бо завдяки їм повернуться наші полеглі бійці».

Під час пошуків до речей загиблих – навіть якщо йдеться про речі ворога – ставляться однаково уважно. Як наголошує Чернявський, особисті речі не забирають ані на пам’ять, ані як трофеї. Це принципова позиція пошуківців, адже це відповідає нормам міжнародного гуманітарного права, яке вимагає гідного поводження з тілами загиблих та забороняє розкрадати їхні речі.

«Все, що було з мертвими – те все з ним і повертається», – стверджує офіцер і додає: «Я не відчуваю аури речей загиблих, але я знаю, що вона є. При ексгумаціях щодо Другої світової деякі пошуківці привласнювали речі мертвих. Була цікава закономірність, що через деякий час з ними траплялися нещасні випадки. Певна містика в цьому беззаперечно є».

«Дощі, тумани – сприятлива погода для пошуків»

Андрій Чернявський розповідає, що перед виїздом на пошуки жодних ритуалів не існує – лише ретельна підготовка. Як керівник, він завжди перевіряє, чи безпечно працювати, адже фронт за ніч може радикально змінитися. Окрім безпеки, важливу роль відіграє й погода: на засніженій чи заболоченій місцевості працювати практично неможливо.

«Я люблю дощі, тумани – це дуже сприятлива погода для пошуків, бо в небі не літають дрони. Якщо на початку повномасштабного вторгнення ми вгору і не дивилися – головне було не попасти під артилерійські обстріли – то зараз треба зважати і на безпілотники» – розповідає він.

За його словами, всі пошуки плануються заздалегідь, проте найкращий сезон для пошукових робіт – осінь та рання весна. А взимку можна працювати на півдні, наприклад на Херсонщині, де клімат більш сприятливий.

Фото Цивільно-військового співробітництва

«Ми виїжджаємо на роботу спокійними»

Робота пошукової групи на фронті – це завжди ризик для життя. Пошуковці часто працюють близько до позицій ворога, на замінованих територіях або у зруйнованих будівлях, де будь-який рух може стати фатальним.

Андрій Чернявський розповідає про випадок, коли його команда ледь вижила: «Ми підірвалися з кінологами на розтяжці. Ця розтяжка була досить хитра, адже не була натягнута – вона була розстелена по землі. Вибух стався посередині групи – кінологиня Лариса Борисенко зачепила розтяжку. Дивом вижили всі».

Крім бойових ризиків, пошуківці стикаються з технічними складнощами та невдалими операціями. Наприклад, Андрій Чернявський згадує про спробу евакуювати тіло за допомогою дрона: «Завдяки дрону ми забрали тіло бійця – фахівець керував дроном дистанційно. Але при поверненні дрона назад, російські безпілотники уразили наш. Я не думаю, що ми повністю втратили тіло бійця, адже зафіксували місце звідки припинилася передача даних через камеру. Але поки тіло в сірій зоні».

«Найбільше ми виснажуємося, коли немає результату»

Офіцер наголошує, що свою роботу не вважає містичною, проте у вищі сили вірить. «Більшість роботи – це технічний аналіз і систематична перевірка територій», – стверджує він, але іноді трапляються ситуації, які важко пояснити: відчуття, що щось «скеровує» до тіл, виникає несподівано.

«Ми шукали трьох десантників у Харківській області після деокупації. Ми раз туди заїхали – не знайшли. Другий раз поїхали – теж нічого. Третій раз наша група підірвалася на розтяжці, кількох наших хлопців забрали в госпіталь, але я йшов далі. І якось мене потягнуло вліво – я просто відчув, що мені треба туди. Заходжу на поляну – а там вони троє лежать».

За час роботи траплялися ситуації, коли вижити здавалось неможливим. Одного разу команда підірвалася на розтяжці F1 – у радіусі 100 метрів ніхто не виживає. Проте всі члени групи вціліли. З тих пір у цей день, 26 березня, Андрій не працює. «І по неділях я також не працюю – саме в цей день у мене сталося два поранення. Та й групі потрібен один день відпочинку на тиждень, тому ми дотримуємося цього», – пояснює офіцер.

Андрій думає, що вони не просто так залишились живі: «Ми повинні були померти – шансів вижити практично не було. Ми ще між собою переговорили, що, мабуть, це хлопці, яких ми знайшли, відмолили нас, щоб ми далі продовжували шукати».

Офіцеру також сняться сни про пошуки – але тоді, коли не може знайти тіла загиблих. «Я так розумію, що у сні я аналізував роботу. Думав, куди ще можна піти та чому тоді ми не знайшли бійця», – стверджує пошуківець і, каже, містика містикою, але за всім стоїть фаховість і робота багатьох людей: кожну невдалу операцію команда обдумує та створює план, що робити далі.

«Найбільше ми виснажуємося, коли немає результату. Коли шукаємо і не знаходимо».

Фото Цивільно-військового співробітництва

«Мусимо це сприймати як роботу – по-іншому не допоможеш тим, кого шукаєш»

Андрій Чернявський пояснює, що дисципліна та довіра в команді критично важливі: будь-яка неуважність або самодіяльність можуть коштувати життя.

Емоції в роботі пошуковців присутні, але вони мають залишатися під контролем. Бачити загиблих важко навіть для досвідчених фахівців, проте залишатися спокійним – це питання безпеки. «Якщо будемо піддаватися емоціям, то будемо неуважними. А ми повинні бути зосередженими, зокрема тому що ходимо по землі, яка може бути замінована», – пояснює Чернявський.

Офіцер наголошує: людський фактор беззаперечно присутній. «Буває, що в когось з пошуківців захворів чи помер хтось із близьких – тоді фахівець не буде думати про те, щоб дивитись під ноги. І може підвести не лише себе, а й всю команду. Тому, якщо я бачу, що в когось невідповідний емоційний стан, я просто не допускаю до роботи в цей день».

Якщо піддаватися емоціям під час пошуків, то, за словами офіцера, довго не витримаєш. «Мусимо це сприймати як роботу – по-іншому не допоможеш тим, кого шукаєш».

«Вам байдуже до зниклих»

Андрій стверджує, що близько 95% українських військовослужбовців вдалося знайти на територіях, де працювали пошукові групи. Проте багато людей не до кінця розуміють специфіку пошуків та ексгумації. Часто лунають запитання: «Чому ви не шукаєте тіло мого чоловіка чи сина?» або ж «Вам байдуже до зниклих».

Офіцер регулярно зустрічається з родичами загиблих та пояснює, як відбуваються пошукові операції, і чому не можна негайно виїхати на будь-яку територію.

«Мені б хотілося, щоб близькі знали: про їхніх рідних ніхто не забув, їх шукають і обов’язково шукатимуть. Деякі говорять, що всім байдуже до зниклих хлопців. Але ми не супермени. Тіла залишаються в зоні активних бойових дій та на окупованих територіях, і зараз ми не можемо їх дослідити. Коли деокупували Харківську та Херсонську області, одночасно працювало п’ять пошукових груп», – пояснює він і додає, що ще з 2022 року залишилися бійці, яких і досі шукають.

У складних випадках фахівці «розбивають» місцевість на квадрати для пошуку, але іноді тіл немає навіть поруч із приблизним місцем зникнення.

«Ми не припиняємо пошуки – цих хлопців треба знайти. Часто їх знаходять за десятки кілометрів від ймовірного місця зникнення. Одного бійця ми знайшли аж за 17 км. А в іншому випадку танк був розбитий на чотири частини, і нам казали, що від бійця там нічого не залишилося, нема сенсу шукати. Проте ми знайшли рештки, і ДНК підтвердило – це саме той, кого ми шукали», – розповідає Андрій.

«Є ті, хто хайпує на пошуках й ексгумації»

Якщо родич чи знайомий зник безвісти, перший крок – звернутися до Національної поліції та написати заяву про факт зникнення. Після відкриття кримінального провадження важливо надати якнайбільше інформації про зниклого Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. У цей час фахівці збирають додаткові дані від військових частин, і поступово кількість інформації для пошуків збільшується.

Проте офіцер застерігає: сьогодні багато шахраїв намагаються нажитися на чужому горі.

«Деколи бачу в інтернеті оголошення, на кшталт «витягуємо тіло з будь-якої точки». Очевидно, що за гроші. Це шахраї. За українським законодавством лише Генеральний штаб утворює пошукові групи і координує їх діяльність. Тільки з двома громадськими організаціями підписані Меморандуми щодо співпраці у пошуках: із громадською спілкою «Асоціація дослідників військово-історичної спадщини “Плацдарм” і Павлоградським пошуково-рятувальним кінологічним згоном “Антарес.” Більше ніхто не має на це права. Та і всі, хто знає, яка реальна ситуація в зоні бойових дій, скажуть, що евакуація загиблих зараз небезпечна, а здебільшого і неможлива. У таких випадках одразу телефонуйте в поліцію – це потрібно присікати», – наголошує Чернявський.

«Є ті, хто хайпує на пошуках й ексгумації, бо просто намагаються заробити на чужому горі. Вони подають оголошення, беруть участь якихось незрозумілих пошуках. Вони свято вірять, що роблять гарну справу, але їхній непрофесіоналізм тільки шкодить. Після таких “горе-пошуківців” зниклі безвісти залишаються незнайденими. Нам доводиться проводити пошукові заходи на цих локаціях, після того як інформація нарешті потрапляє до нас. Але, на жаль, час невблаганний, і кожен день в такій ситуації грає проти нас».

«Хлопці на передовій кажуть, що краще ходити під кулями, ніж займатись пошуками й ексгумацією»

Офіцер розповідає, що наразі готують нових військовослужбовців та цивільних, які продовжуватимуть пошукову роботу навіть після війни. Охочих випробовують та навчають на практиці: беруть із собою на пошуки, спостерігають, як вони реагують у стресових умовах. Адже емоційна витривалість – один із ключових факторів у цій роботі.

«Коли ми бачимо, що людина починає ламатися, то важливо не допустити до тяжких наслідків. Намагаємося одразу призупинити її діяльність і надати допомогу. Ми ж помічаємо, коли людина не хоче йти на контакт, коли постійно дратівлива, розконцентрована. Також спеціалізовані собаки, які працюють разом з нами в пошукових місіях, дуже допомагають психологічному розвантаженню», – стверджує Андрій.

Він розповідає, що мало людей готові працювати у цій сфері. Хтось починає і розуміє, що не може – і це нормально, тоді переводиться на іншу посаду.

«Хлопці на передовій кажуть, що краще ходити під кулями, ніж займатись пошуками й ексгумацією», – каже офіцер і додає: ця робота важка не лише фізично, а насамперед психологічно. Та попри це, хтось має її виконувати – щоб полеглі могли повернутися додому, а рідні – гідно з ними попрощатися.