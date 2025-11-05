Росіяни просять Україну допомогти розшукати зниклих безвісти окупантів

Проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу найти» отримав понад 144 тис. запитів від росіян щодо розшуку зниклих безвісти окупантів. Про це у середу, 5 листопада, повідомили у телеграм-каналі Коордштабу.

Проєкт «Хочу найти», що створений для допомоги російським родинам знайти своїх зниклих на війні проти України родичів, розпочав роботу у січні 2024 році. Відтоді до проєкту звернулись 144 138 росіян. Зокрема, у жовтні до проєкту надійшло 9 243 заяв, тобто приблизно 300 звернень щодня.

«За нашими оцінками, ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів, адже не всі родичі звертаються до українського проєкту. Із самого початку повномасштабної війни в Україні влада Росії повністю ігнорує втрати та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військових. Тому росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту “Хочу найти”», – йдеться у повідомленні.

Станом на листопад 2025 року проєкт підтвердив перебування в українському полону 3 017 окупантів, з них 1 922 вже обміняла на українських захисників.

Надана у межах проєкту інформація, дозволяє росіянам підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від російської влади здійснення обмінів. За даними проєкту, в українському полоні перебуває значно більше військових російської армії, але не всі їхні родичі знають про проєкт.

Координатори проєкту «Хочу найти» також зауважують, що в Україні перебуває багато військовополонених громадян Казахстану, Узбекистану, Білорусі та навіть Єгипту. Це ще раз доводить, що Росія активно вербує на війну проти України найманців. Крім того, лише троє полонених заявили, що долучилися до російської армії через патріотичні переконання.

«Найпоширеніша мотивація (42%) – гроші. На другому місці (25%) – бажання уникнути кримінальної відповідальності за злочини або зняти судимості», – йдеться у повідомленні.

Також автори проєкту зазначають, що лише 2% полонених військових російської армії мають вищу освіту.

Нагадаємо, у січні 2025 року проєкт «Хочу найти» повідомляв, що отримав понад 50 тис. запитів з проханням розшукати безвісти зниклих окупантів.