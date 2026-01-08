Японія профінансує закупівлю обладнання для Першого ТМО Львова
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 січня
У четвер, 8 січня , у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Справа вбивства Фаріон. Підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід.
- Боротьба з сильними опадами. Як комунальники прибирають місто від снігу.
- Доказова фототерапія. У Львові відкрили вже другий кабінет для пацієнтів з хворобами шкіри.
- Медобладнання для Першого ТМО. У Львові підписали грантову угоду в межах програми «Кусаноне».
