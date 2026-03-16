Ікона «Бог Отець» є пам’яткою сакрального мистецтва

Після реставрації у Львові до Кременця повернули старовинну ікону «Бог Отець» XIX ст. Полотно є пам’яткою сакрального мистецтва та складовою музейної колекції Кременецько-Почаївського заповідника. Реставрація тривала кілька місяців, повідомили у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Ікону «Бог Отець» відправили на реставраційні роботи у львівську філію Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Перед тим як фахівці безпосередньо почали реставрацію, затвердили програму відновлення, яка включала комплекс консерваційних заходів. Це було необхідно для того, щоб зберегти технічний стан ікони, автентичний фарбований шар та покращити її естетичний вигляд.

«У процесі робіт укріпили основу та левкас, стабілізували фарбовий шар, очистили поверхню ікони від забруднень і пізніших нашарувань. Окрім того, усунули втрати ґрунту та живопису шляхом реставраційного тонування», – розповіли в Кременецько-Почаївському ДІАЗі.

У заповіднику додали, що ікона «Бог Отець» є пам’яткою сакрального мистецтва та складовою музейної колекції установи. Завдяки реставрації її вдасться довше зберегти і надалі досліджувати.