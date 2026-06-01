Микола Пущак на Mercedes-Benz GLE 350 вчинив ДТП на трасі Київ-Чоп

Першому заступнику голови Солонківської громади Миколі Пущаку повідомили про підозру за вчинення ДТП з потерпілими річної давності. Микола Пущак на кросовері Mercedes-Benz GLE 350 при виїзді на трасу в селі Зубра не надав перевагу та вчинив зіткнення з BMW 530D, за кермом якого був 21-річний житель району.

Як повідомив у понеділок, 1 червня, ZAXID.NET керівник Пустомитівської окружної прокуратури Іван Мартиняк, за процесуального керівництва прокуратури заступнику голови громади повідомили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 ККУ).

За даними слідства, 2 червня 2025 року на нерегульованому перехресті в селі Зубра Львівського району підозрюваний, керуючи автомобілем Mercedes-Benz GLE 350, під час виїзду на трасу «Київ-Чоп» не надав перевагу в русі автомобілю BMW 530D, який рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення водій BMW отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Після зіткнення винуватець ДТП Микола Пущак з місця події втік.

Сам Микола Пущак ще до оголошення підозри пов’язав дії правоохоронців з помстою з боку голови громади Богдана Дубневича.

«Коли не вистачає сміливості говорити відкрито, дивитися в очі та чесно з’ясовувати конфлікти, в хід йдуть інші методи Дубневича: тиск, силові структури, спроби залякати. Дізнався, що мені планують вручити підозру. Я не ховаюся, не тікаю. Навпаки, готовий пройти цей шлях публічно і відкрито», – написав Пущак у фейсбуці 29 травня.

Як повідомляв ZAXID.NET, згадана ДТП сталася уночі з 2 на 3 червня близько опівночі на трасі Київ-Чоп у селі Зубра. Микола Пущак на кросовері Mercedes-Benz GLE 350, який не був вказаний у його декларації, вчинив згадану ДТП. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження і тільки зараз Микола Пущак отримав підозру.

Варто нагадати, що в листопаді 2023 року Миколу Пущака затримували з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом такої автівки, однак Пустомитівський райсуд закрив справу у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.

Окрім того, Микола Пущак був учасником гучного скандалу в листопаді 2020 року, коли разом з однопартійцем з «Європейської солідарності» Андрієм Жидачеком намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Після цього обох депутатів виключили з партії.

Також Микола Пущак є обвинуваченим в одержанні 4 тис. доларів хабаря за вирішення земельних питань, справа розглядається в суді.