Перший заступник голови Солонківської ОТГ Микола Пущак

Пустомитівський районний суд не побачив порушень в діях першого заступника голови Солонківської ОТГ Миколи Пущака, на якого в листопаді минулого року поліцейські склали адміністративний протокол за нетверезе водіння. Адміністративну справу суд розглядав понад чотири місяці і 30 березня прийняв рішення про її закриття.

Як розповіли ZAXID.NET у Пустомитівському райсуді, справу щодо Миколи Пущака закрили «у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення». Відповідне рішення прийняла суддя Наталія Добош. Текст рішення наразі не оприлюднений в судовому реєстрі.

Першого заступника голови Солонківської ОТГ, депутата цієї сільради Миколу Пущака поліцейські затримали з ознаками сп’яніння за кермом Mercedes Gellendwagen G500 вранці 8 листопада минулого року на автозаправці в селі Липники біля Львова. Він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння на місці, а також від медосвідчення в медзакладі, заявивши, що не керував своїм автомобілем, хоча він був єдиною особою в цьому авто. У результаті на нього склали адміністративний протокол за нетверезе водіння (ст. 130 КУпАП).

Також аналогічний адмінпроткол склали на депутата Солонківської ОТГ від партії «Варта» Ігоря Кота, який приїхав на місце події нетверезий і також відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Справа Ігоря Кота досі розглядається в Пустомитівському суді.

Після розголосу Микола Пущак заявляв, що буде судитися з правоохоронцями, оскільки «інформація про «п’яний за кермом» не відповідає дійсності».

38-річний Микола Пущак вже був учасником гучного скандалу в листопаді 2020 року, коли разом з однопартійцем з «ЄС» Андрієм Жидачеком намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Тоді обох депутатів виключили з партії, проте всупереч обіцянкам голови львівського осередку «Європейської солідарності» Олега Синютки депутатських мандатів їх так і не позбавили.

За кілька днів після того скандалу голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич призначив Миколу Пущака своїм першим заступником.