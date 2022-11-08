Патрульні склали на заступника голови Солонківської ОТГ Миколу Пущака протокол за нетверезе водіння

У Липниках біля Львова поліція зупинила нетверезим за кермом першого заступника голови Солонківської ОТГ Миколу Пущака. Пізніше на місце інциденту приїхав депутат цієї ж ОТГ Ігор Кіт, також з ознаками нетверезості. Обидвоє від перевірки на стан сп’яніння вони відмовились, а патрульні склали на них протоколи за нетверезе водіння.

Першими про інцидент повідомили активісти відомої організації Pitbull Lviv, які відстежують і повідомляють у поліцію про нетверезих водіїв. У повідомленні організації зазначається, що близько 7:00 у вівторок, 8 листопада, у Липниках патрульні зупинили автомобіль Mercedes Gellendwagen G500, за кермом якого із ознаками алкогольного сп’яніння був заступник голови Солонківської ОТГ Микола Пущак.

«Микола Пущак на місці зупинки відмовився проходити огляд на стан сп'яніння чи в медзакладі, оскільки доводив, що не керував своїм автомобілем Mercedes Gellendwagen G500, хоча він був єдиною особою в цьому автомобілі. Патрульні поліцейські склали на нього відповідний протокол за відмову від проходження огляду», – повідомили на сторінці Pitbull Lviv у Facebook.

Поліцейські склали на водія протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Пізніше, повідомляють активісти, на місце прибув депутат Солонківської ОТГ від партії «Варта» Ігор Кіт, який також мав ознаки алкогольного сп’янінні й відмовився проходити перевірку. На нього поліцейські також склали протокол за ст. 130 КУпАП.

Микола Пущак від коментаря щодо цього інциденту відмовився. У телефонній розмові із ZAXID.NET він повідомив, що перебуває в дорозі і має поганий зв'язок. Проте пізніше, уже після появи у соцмережах інформації про його затримання, Микола Пущак заявив, що має намір судитися з поліцією. «Буду судитися із правоохоронцями. Інформація про «п‘яний за кермом» не відповідає дійсності. Хлопці відпрацьовують чиєсь замовлення. Маю відеодокази про фальшування справи», – написав він у Facebook.

Із Ігорем Котом ZAXID.NET також не вдалось сконтактуватись, однак координатор «Варти» Ігор Зінкевич повідомив ZAXID.NET, що про інцидент знає лише від активістів та чекає офіційної інформації від поліції.

«Я чекаю офіційної інформації від поліції. З того, що мені відомо, він нібито приїхав за викликом Миколи Пущака, а як саме і чи був він за кермом – мені не відомо. Зрозуміло, що якщо такий факт був, то депутат має нести відповідальність за законом», – зазначив Ігор Зінкевич.

У патрульній поліції Львівщини не стали коментувати інцидент за участю Миколи Пущака та Ігора Кота.

37-річний Микола Пущак уже має кілька адмінпротоколів за нетверезе водіння та хуліганство. Зокрема, у 2016 році Пустомитівський районний суд оштрафував Миколу Пущака за те, що він їхав п’яним за кермом свого автомобіля у центрі Львова.

У листопаді 2020 року Микола Пущак разом з однопартійцем по «ЄС» Андрієм Жидачеком стали учасниками гучного скандалу, коли намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Після суспільного розголосу обох депутатів виключили з партії, проте всупереч обіцянкам голови львівського осередку «Європейської солідарності» Олега Синютки депутатських мандатів їх так і не позбавили – Микола Пущак досі залишається депутатом ради Солонківської ОТГ від «ЄС».

Прикметно, що уже за кілька днів після того скандалу голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич призначив Миколу Пущака своїм першим заступником.