Нетверезі Микола Пущак та Андрій Жидачек у листопаді 2020 року намагалися заїхати автомобілем по сходах на ґанок багатоповерхівки

Попри публічні обіцянки позбавити мандатів двох місцевих депутатів «Європейської солідарності», що стали героями гучного скандалу понад рік тому, керівництво цієї партії, схоже, не має наміру відкликати їх примусово. Такі повноваження українські партії отримали через рік після набуття депутатами повноважень і деякі з них уже скористалися цією можливістю.

Нагадаємо, що двоє місцевих депутатів «ЄС» Андрій Жидачек і Микола Пущак понад рік тому потрапили у скандал після того як у ЗМІ з'явилося відео їхніх спроб виїхати автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Цей інцидент трапився за два дні до другого туру виборів мера Львова, де кандидат від «ЄС» і голова обласного осередку партії Олег Синютка мав намір перемогти чинного мера Андрія Садового, тому у партії відреагували практично миттєво. Уже наступного дня обласний осередок «ЄС» оголосив про виключення Жидачека і Пущака з партії і звернувся до них з вимогою скласти мандати.

Публічний скандал певною мірою вплинув на поразку Олега Синютки, тому уже після виборів він не приховував намірів примусово позбавити винуватців скандалу депутатських мандатів, якщо вони не зроблять цього добровільно.

«Ми звернулися до депутатів з вимогою скласти мандати. Після вступу в дію положення про імперативний мандат, використаємо і цю можливість», – пояснював Олег Синютка позицію партії виборцям. «У випадку невиконання будемо використовувати норми щодо імперативного мандату», – стверджував Синютка в іншому коментарі.

Втім Жидачек з Пущаком так і не відмовились від депутатства. Андрій Жидачек, який очолював список «ЄС» на виборах до Пустомитівської міськради, досі залишається депутатом, а Микола Пущак не лише залишився депутатом, але й став першим заступником голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича.

Відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, відкликати депутата можна не раніше, аніж за рік після вступу ним у свої повноваження. Тому можливість виконати свої обіцянки і відкликати двох скандальних депутатів Олег Синютка, який тим часом став першим заступником голови усієї партії «Європейська солідарність», отримав лише наприкінці листопада цього року. Проте, схоже, час лікує рани – спроби ZAXID.NET з'ясувати позицію партії стосовно Жидачека і Пущака залишились без відповіді.

Наші запитання, надіслані через месенджер, Олег Синютка прочитав, але так і не відповів. Натомість обласний осередок «Європейської солідарності» надіслав розлогого листа з викладом загальних юридичних підстав для відкликання депутатів, але від прямої відповіді про ймовірність відкликання Андрія Жидачека та Миколи Пущака у партії ухилились: «Усі рішення щодо процедури імперативного мандату стосовно членів «Європейської солідарності» будуть публічними і про них буде повідомлено ЗМІ».

Микола Пущак (зліва) і Андрій Жидачек (справа) залишаються депутатами Солонківської сільради і Пустомитівської міськради відповідно

Аналітик мережі «Опора» Тарас Радь розповів ZAXID.NET, що в Україні є успішні приклади відкликання місцевих депутатів попередньої каденції (2015-2020 роки). Так за ініціативою виборців були позбавлені мандатів троє депутатів Домажирської сільської ради на Львівщині, сім депутатів Полтавської міської ради та 11 депутатів Криворізької міської ради.

Про результати відкликання депутатів у радах нинішнього скликання говорити зарано, але такі ініціативи вже є. Так Українська Галицька партія уже оголосила про відкликання п’яти своїх депутатів з Львівської облради. У перший день можливого застосування імперативного мандату «Блок Світличної «Разом» розпочав відкликання своєї депутатки з Харківської облради.