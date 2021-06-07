Олега Синютку (крайній справа) обрали заступником Петра Порошенка на з''їзді партії в Києві 7 червня

Народний депутат Олег Синютка став першим заступником глави партії «Європейська Солідарність». Таке рішення ухвалили на з'їзді партії у понеділок, 7 червня, в Києві.

«Друзі, спішимо поділитись з вами чудовою новиною. Сьогодні на З‘їзді Партії у Києві Олега Синютку було обрано першим заступником Голови партії Петра Порошенка», – йдеться у повідомленні партії. Сам Олег Синютка своє обрання не коментував.

51-річний Олег Синютка працював у Львівській міській раді з 2006 до 2014 року. За каденції президента Петра Порошенка у 2015-2019 роках був головою Львівської ОДА, де запам'ятався штучно спровокованою «сміттєвою кризою» у Львові. На виборах до Верховної Ради у 2019 році його обрали народним депутатом за списком партії «Європейська Солідарність». Він також очолює обласний осередок цієї партії.

У 2020 році Олег Синютка брав участь у виборах мера Львова, утім у другому турі програв Андрію Садовому з результатом 84 277 (37,75%) голосів.