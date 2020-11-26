Олег Синютка стверджував, що швидкі тести на коронавірус можна купити по 170 грн, хоча фірма, на яку він посилається, продає їх по 300 грн

Львівська міськрада придбала швидкі тести для виявлення коронавірусу на 2,4 млн грн. Вартість одного тесту становить 240 грн, однак народний депутат і колишній кандидат у мери Львова Олег Синютка стверджує, що тести можна купити по 170 грн і що «різниця у 700 тисяч гривень опиниться у чиїсь приватній кишені». Журналісти антикорупційного сайту «Наші гроші. Львів» перевірили його слова і виявили, що мова йде різні типи тестів.

З'ясувалось, що Львів купив тести Panbio COVID-19 Ag виробництва відомої американської компанії Abbott. Олег Синютка ж говорить про швидкі тести на IgG/IgM до вірусу COVID-19 INCP-402. Їхнім виробником є Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd (Китай).

Ці тести відрізняються не лише країною-виробником, а й принципом роботи. Закуплені міськрадою тести Panbio COVID-19 – для виявлення коронавірусу на основі антигену, їх роблять за допомогою мазка із носоглотки. Це новий вид тестування на коронавірус, такі тести почали використовувати восени і вони вирізняються високою достовірністю.

Натомість тести, про які говорить Синютка роблять за допомогою аналізу крові. Про це «Наші гроші. Львів» дізнались, коли зателефонували до компанії, яка їх продає і яку вказав нардеп. В ТОВ «Окіра» журналістам повідомили, що також мають тести на антиген, однак вони коштують, не 170 грн, а 300 грн – що суттєво дорожче за 240 грн, які заплатила Львівська міськрада.

Раніше тести компанії Abbott купували також у Маріуполі – по 256,5 грн, тобто навіть дорожче, ніж придбав Львів. На сайті UNICEF вартість упаковки з 25 таких тестів вказана на рівні 125 доларів США (приблизно 142 грн за один тест), але ця ціна не враховує транспортування і націнок посередників.

Як пояснив Михайло Манасович, директор ТОВ «Лабсвіт», яке є ексклюзивним представником компанії Abbott в Україні, ціна за один тест – 285 грн, а на велику партію можна отримати знижку 20%. На ціну впливає низка факторів, наприклад, доставка. Також є націнка компанії, яка продає в Україні, приблизно 20-25%.