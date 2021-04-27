Рейтинг Андрія Садового після виборів повернувся до уже традиційних 40%

Соціологічна агенція «Фама» оприлюднила перші рейтинги львівських політиків після виборів. І виявилось, що Андрій Садовий залишається беззаперечним лідером, Олег Синютка від жовтня 2020-го втратив 10% прихильників, а Руслан Кошулинський за цей час наростив такі ж самі 10%.

Оприлюднені 27 квітня результати дослідження, проведеного на замовлення ZAXID.NET, показують, що зараз за чинного мера Львова готові проголосувати 40,4% виборців (це з тих, хто каже, що пішов би на вибори і хоча б мінімально визначився за кого голосувати). Результат Андрія Садового зараз – практично такий самий, як був у першому турі місцевих виборів (тоді було 40,1%).

Рейтинги політиків у Львові

Рейтинги інших ключових кандидатів із того часу змінилися суттєвіше. Так, Олег Синютка, за якого у жовтні проголосували 31,1% виборців, зараз має підтримку лише 19,9%. Але цікавіше навіть не те, що Синютка втратив 10%, а те – що різниця між ним і Русланом Кошулинським становить менше одного відсотка. На місцевих виборах у жовтні за Кошулинського проголосувало 9,75% виборців. Зараз, за даними «Фами», за нього готові віддати голос уже 19%.

Суттєві зміни відбулися і з Ярославом Рущишином, який у 2020-му зайняв четверте місце на виборах мера. Із того часу його рейтинг зменшився майже удвічі і зараз становить всього 2,5%. Його обігнали навіть Ігор Зінкевич (4,1%) та Оксана Юринець (2,9%). Першому від жовтня вдалося отримати нові 0,7%, а другій – майже два відсотки. Практично незмінним виявився і рейтинг Юлії Гвоздович – було 2,3%, а стало – 2,2%.

Окрім цих політиків, більше одного відсотка підтримки зараз мають ще два екс-кандидати у мери Львова: за Ігоря Васюника готові проголосувати 1,8%, а за Тараса Кльофу – 1,6%. Рейтинг Кльофи, схоже, з часом не змінюється, а от Васюник від осені втратив більше одного відсотка.

Рейтинги партій у Львові

Якби зараз у Львові відбувалися вибори, то до міськради пройшли б ті самі п'ять партій, що й восени 2020-го. Однак серед них є цікаві зміни.

Більшості основних партій у Львові вдалося бодай трішки наростити підтримку. «Європейська солідарність», лідер жовтневих виборів, зараз має голоси 33,6% львів'ян, а на виборах у жовтні було 30,9%. Тобто бачимо +2,7%. Майже на стільки ж зросла і підтримка «Самопомочі» – із 19,6% у жовтні до 22,4% у квітні (+2,8%). Перша має потенціал отримати додаткові 3,6%, а друга – 2,5%.

Але найцікавіша ситуація зі «Свободою». На минулих виборах ця партія зайняла п'яте місце, а зараз їй вдалося просунутися аж на третє і отримати підтримку 10,9% львів'ян. Ріст рейтингу «Свободи» – 4,1%.

Натомість сенсація львівських виборів, партія «Голос», після виборів втратила 2,9%. Зараз за неї готові проголосувати 6% львів'ян, що все одно залишається достатнім, аби провести у міськраду кількох своїх депутатів. Приблизно такий самий рейтинг зараз і в партії «Варта», за яку готові проголосувати 5,9% виборців. Вони так само, як і «Голос», втратили прихильників, але не так багато – всього 1,1%.

З'ясовували соціологи і ставлення до місцевих політиків – до кого ставляться негативно, до кого позитивно. Із причетних до Львова політиків в дослідженні фігурують четверо осіб – Максим Козицький, Руслан Кошулинський, Андрій Садовий та Олег Синютка.

І ось найбільше негативних відгуків з-поміж них отримав екс-голова ЛОДА Олег Синютка – 44,3% респондентів сказали, що ставляться до нього негативно, а 22,9% – позитивно – 22,9%. Перевага негативних відгуків над позитивними є і щодо нинішнього голови ЛОДА Максима Козицького – негативно до нього ставляться 19,8%, а позитивно 4,4%.

Ідеальний результат у Руслана Кошулинського – кількість львів'ян, які ставляться до нього негативно, є такою ж, як і кількість тих, хто ставиться до нього позитивно. І тих, і тих – 28,2%.

У мера Львова Андрія Садового кількість негативних відгуків – 23,7%, а позитивних – 45,9%.

P. S. Опитування дослідницькою агенцією Fama на замовлення ZAXID.NET проводилося протягом 3 - 9 квітня 2021 року; опитано 800 мешканців Львівської ОТГ, віком від 18 років. Теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 3,4% для показників близьких до 50%; 3,0% для показників близьких до 25% або 75%; 2,1% для показників близьких до 10% або 90%; 1,5% для показників близьких до 5% або 95%; 0,7% для показників близьких до 1% або 99%. Дослідження проводилося на замовлення ZAXID.NET.