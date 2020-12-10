У Рудківську міську раду обрали кандидата від «Слуги народу», за якого ніхто не проголосував. Це стало можливим через особливість цьогорічної виборчої системи: частину депутатів обирали за списком партії в окрузі (тут важлива кількість голосів), а ще частину партії «добирали» за загальним списком (тут важлива порядковість кандидата, а кількість голосів не має значення).

20-річний Дмитро Копанчук є сином народної депутатки від «Слуги народу» Олени Копанчук. У Рудківську міськраду він балотувався також від «Слуги народу». На окрузі Копанчук не набрав жодного голосу, а в загальному списку партії йшов під другим номером, що практично гарантувало йому потрапляння у міськраду. «Слуга народу» подолала бар'єр у 5% і змогла провести у раду трьох депутатів, одним із них і став Дмитро Копанчук. Двома іншими є закріплений кандидат Роман Біндас та

На цей цікавий випадок звернув увагу громадський рух ЧЕСНО, який виявив на цих виборах аж 67 новообраних депутатів, за яких ніхто не проголосував. Кожен другий із них – це кандидат від ОПЗЖ, найбільше таких – у Луганській та Донецькій області (20 із 54 депутатів Сєвєродонецької райради на Луганщині не отримали жодного голосу на виборах).

Дмитро Копанчук є наймолодшим в Україні і єдиним, хто здобув перемогу без жодного голосу на Львівщині. Рудківська ОТГ порівняно невелика – тут всього 18 тисяч виборців. До місцевої міськради обрали 26 депутатів, виборчий бар'єр подолали сім партій – «Європейська солідарність», Народний рух України, «Голос», «Свобода», «Громадянська позиція», «Слуга народу» та «За майбутнє».