Дмитро Копанчук ще з початку січня перебуває за межами України

У четвер, 7 вересня, депутати Рудківської міськради одноголосно підтримали рішення про дострокове припинення повноважень депутата від партії «Слуга народу» Дмитра Копанчука. Про це повідомляє NGL.media з посиланням на голову Рудківської громади Івана Лозинського.

22-річний Дмитро Копанчук – син народної депутатки від партії «Слуга народу» Олени Копанчук. На початку січня він виїхав з України як супроводжувач свого батька, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління і права 46-річного Володимира Копанчука, який має ІІ групу інвалідності. Через місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, а Дмитро Копанчук – ні, хоча законодавство зобов’язує супроводжувача повернутися не пізніше, ніж людина, з якою він виїжджав.

Після публікації розслідування про втечу молодого депутата за кордон Дмитро Копанчук надіслав поштою на адресу Рудківської міськради заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

Народна депутатка Олена Копанчук скандал досі не прокоментувала.